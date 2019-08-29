Антипиратским механизмам придадут легитимный статус

Поисковики в России будут обязаны удалять пиратские ссылки в течение нескольких часов. Правообладателям для этого не придется обращаться в суд. Как пишут «Ведомости», законопроект об оперативном удалении ссылок разработали крупнейшие телекомпании, онлайн-кинотеатры, а также «Яндекс» и Mail.ru. Курировал процесс Роскомнадзор. Поисковые системы подключат к специальному реестру пиратских сайтов. У них будет шесть часов, чтобы удалить эти ссылки из выдачи. Таким образом, планируется защищать фильмы, книги, музыку и программы.

Механизм будет работать только для крупнейших игроков, остальные смогут обращаться в поисковики самостоятельно, рассказал “Ъ FM” гендиректор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин, который участвовал в разработке документа: «Вся эта история началась с меморандума. Раньше механизм удаления ссылок через созданный самими правообладателями и интернет-площадками реестр был некой договоренностью. Сейчас же это выходит на более легитимный, государственный уровень. Все построено таким образом, что уполномоченная организация, которая системно будет представлять крупнейших игроков медиарынка, начнет сама по себе верифицировать ту претензию, которую правообладатели адресуют поисковым системам. При этом, поскольку вся эта структура подразумевает создание реестра, затраты на поддержание всей этой конструкции не могут быть всеобъемлющими для всех. Для каких-то частных лиц, небольших компаний существует альтернативная параллельная процедура аналогичная DMCA. Он уже обращается напрямую в эту поисковую систему».

Сейчас интернет-компании отказываются чистить поисковую выдачу без решения суда. В прошлом году противостояние едва не привело к блокировке видеораздела «Яндекса». Новый законопроект на руку правообладателям, но невыгоден отечественным поисковикам, заявил “Ъ FM” управляющий партнер Коллегии медиа-юристов Федор Кравченко: «В этом сдвиге всего законодательства в сторону правообладателей смущает множество моментов — существенно ухудшаются условия конкуренции с иностранными игроками для тех поисковиков, которые вынуждены подчиняться Роскомнадзору. Что касается позиции Google, то компания ссылается на то, что в отношении нее действует американское законодательство, которое подразумевает, что она обязана реагировать только тогда, когда к ней обратится правообладатель.

Скорее всего, Роскомнадзор будет заставлять IT-гиганта постепенно идти навстречу этим поправкам под угрозой блокировок.

Google будет сотрудничать настолько, насколько он будет бояться блокировок, а Роскомнадзор будет давить настолько, насколько он будет понимать, что компания боится. Но назвать это прозрачным механизмом, разумеется, нельзя. Злоупотребления этим законопроектом обязательно будут. Я полагаю, что властям это нравится в первую очередь не с точки зрения защиты прав правообладателей, а с точки зрения появления еще одного механизма блокировок каких-то сайтов под благовидным предлогом защиты прав авторов. Возможность частичного пересмотра норм, заложеных сейчас в законопроект, есть. Если он приведет к сложностям, то его, как и закон о популярных блогерах, через два года могут отменить. Но в целом правообладатели добились практически всего, чего хотели, и каких-то причин не принимать этот законопроект сейчас у власти нет».

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В «Яндексе» отказались комментировать законопроект об удалении пиратских ссылок, поскольку он еще не внесен в парламент.

Сергей Гусев