В контейнерах Тюмени обнаружены 635 кг медицинских отходов

Регоператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Тюменской области «Тюменское экологическое объединение» (ТЭО) ищет лиц, выбросивших на контейнерные площадки жилых домов Тюмени 635 кг медицинских отходов. Сейчас отходы собраны и подготовлены для обезвреживания, сообщили в организации.

Одну из организаций ТЭО уже выявило: она оказалась коммерческой. По предварительным данным, вторым нарушителем могла быть муниципальная поликлиника. Как напомнил глава регоператора Константин Фрумкин, медицинские отходы не относятся к ТКО и перед утилизацией в соответствии с определенным классом опасности требуют свой метод обезвреживания. В противном случае на таких отходах могут «развиваться инфекционные болезни, микроорганизмы, а пришедшие в негодность лекарственные средства нанесут непоправимый вред экологии».