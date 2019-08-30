Организацию конкурса на разработку гимна Перми оценили в 919 тыс. рублей

Вчера на заседании оргкомитета по разработке по разработке гимна Перми обсудили проведение конкурса на написание текста и музыки для песни. Как сообщает пресс-служба пермской думы, было определено положение о проведении конкурса, форма заявки, порядок и объем финансирования. Конкурс будет проводиться в два этапа: на написание текста песни и написания музыки к тексту. Сумма финансирования составит около 919 тыс. руб.

Начальник департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми Елена Неганова подчеркнула, что «гимн должен отражать историческую значимость города Перми, связь поколений, культурные и национальные традиции». Председатель думы и руководитель оргкомитета Юрий Уткин заявил, что в адрес организаторов конкурса «поступает большое количество текстов». Также он предложил объединить все предложенные тексты и издать их отдельным сборником.

Напомним, в прошлом году депутаты Пермской думы внесли поправки в устав города. Одна из них предусматривала наличие у города собственного гимна. Эта инициатива возникла сразу после того, как на краевом уровне по инициативе губернатора Пермского края Максима Решетникова был утвержден региональный гимн. Им стала песня «Мой Пермский край» авторства Сергея Иванова.