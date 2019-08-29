Движение по Макаровскому мосту в Екатеринбурге перекроют с 30 августа

Движение по Макаровскому мосту в Екатеринбурге будет ограничено с 30 августа. Как сообщили в мэрии, это связано с устройством трамвайных путей по улице Челюскинцев, которым будет заниматься «Городское управление дорожно-строительных работ».

Движение перекроют с 11:00 30 августа до 6:00 2 сентября, с 11:00 6 сентября до 6:00 9 сентября и с 11:00 13 сентября до 6:00 16 сентября. «В это время движение транспорта будет направлено по улицам Бориса Ельцина, 8 Марта, проспекту Ленина, улицам Карла Либкнехта и Свердлова, переулку Красному»,— сообщили в мэрии.

Дарья Соколова