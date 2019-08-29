Добыча полезных ископаемых в Свердловской области снизилась на 17,9%

За январь-июль индекс производства по добыче полезных ископаемых в Свердловской области составил 82,1% к аналогичному периоду 2018 года. По данным Свердловскстата, по другим видам производств индекс показал положительную динамику. «Индексы по обрабатывающему производству и обеспечению электроэнергией, газом и паром выросли на 3,1% и 2,9% соответственно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года»,— сообщается в исследовании.

«Индекс промышленного производства по полному кругу организаций составил 102,2% к прошлогоднему уровню. Физические объемы больше всего выросли в производстве металлических изделий, кроме машин и оборудования — в 1,7 раза, а также производстве бумаги и бумажных изделий (в 1,4 раза), лекарственных средств и материалов (в 1,3 раза)»,— сообщили аналитики.

В металлургическом производстве индекс производства вырос на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем отгруженной промышленной продукции по полному кругу региональных организаций вырос на 6,3% и составил 1,3 трлн руб.

Дарья Соколова