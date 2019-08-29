Чистая прибыль «Уралкалия» выросла в 1-м полугодии в 836 раз

ПАО «Уралкалий», крупнейший в РФ производитель хлоркалия, опубликовало финансовые результаты по МСФО за первое полугодие 2019 года. Согласно им, выручка относительно аналогичного периода прошлого года выросла на 10% - с $1, 4 млрд до $1, 54 млрд. Чистая прибыль увеличилась с $1 млн в 1-м полугодии 2018 года до $836 млн в 1 полугодии 2019 года, рост произошел в основном за счет положительных курсовых разниц и переоценки деривативов, говорится в отчетности.

На положительные финансовые итоги сказалась цена на хлоркалий. Средняя экспортная цена в отчетном периоде составила $ 245 за тонну, тогда как годом ранее - $195 за тонну (рост на 26%)

В отчете ПАО сообщается о снижении объема производства хлоркалия в 1 полугодии – на 3% с 5, 9 до 5,7 млн тонн хлоркалия. Также снизился на 8% объем продаж, - до 5,4 млн тонн.

«Рост цен на калийные удобрения в конце 2018 года - начале 2019 года позитивно отразился на объемах выручки "Уралкалия" в отчетном периоде. Несмотря на снижение спроса в 2019 году на некоторых ключевых рынках потребления, в долгосрочной перспективе мы настроены оптимистично в отношении фундаментальных отраслевых характеристик» - отметил гендиректор компании Дмитрий Осипов.