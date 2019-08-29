Средняя зарплата в Свердловской области составила около 39,9 тыс. рублей

Среднемесячная зарплата жителей Свердловской области за полгода составила порядка 39,9 тыс. руб. По данным Свердловскстата, это на 6,7% больше показателя за аналогичный период прошлого года.

«Зарплата работников крупных и средних организаций Свердловской области выросла на 7,1% и составила более 44,4 тыс. руб. Самая высокая оплата труда зафиксирована в сфере информации и связи —среднеобластное значение превышено на 41%, в производстве компьютеров, электронных и оптических изделий (превышение на 28%), в металлургическом производстве (на 26%) и других областях»,— сообщается в исследовании Свердловскстата.

По данным аналитиков, быстрее всего зарплата росла в организациях по производству машин и оборудования (+12,9% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года). Также высокие темпы роста фиксировались в производстве химических веществ (+12,8%), пищевых продуктов (+11,5%), строительных материалов (+10,6%) и других сферах.

Дарья Соколова