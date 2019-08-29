Житель Кубани получил четыре месяца колонии за авиадебоширство

Гурьевский районный суд Калининградской области приговорил к четырем месяцам колонии-поселения авиадебошира, из-за которого экстренно сел самолет, совершающий рейс из Москвы в Дюссельдорф.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ, житель Краснодарского края признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное на воздушном транспорте).

В сообщении ведомства говорится, что осужденный, находясь на борту воздушного судна, нецензурно высказывался в отношении членов экипажа и пассажиров, распивал спиртные напитки и не реагировал на замечания бортпроводников. Кроме того, мужчина ударил одного из пассажиров и тем самым создал реальную угрозу безопасности полета и жизни других пассажиров.

В результате КВС принял решение совершить вынужденную посадку в аэропорту «Храброво» Калининградской области, где гражданина и задержали сотрудники полиции.

Елена Рыжкова