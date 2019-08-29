МЧС: 30 августа на Урале ожидаются дожди с сильными порывами ветра

Уральские управления МЧС сообщили о дождях и сильном ветре 30 августа. Так, в МЧС по Тюменской области объявили штормовое предупреждение: на юге региона ожидаются сильные дожди с ветром до 15-20 м/с. По данным спасателей Ханты-Мансийского автономного округа, завтра днем на территории южных районов будет умеренный дождь с порывами ветра до 12-17 м/с. В большинстве районов Свердловской области прогнозируется также умеренный дождь с ветром до 15-20 м/с.

При сильном ветре спасатели не рекомендуют находиться вблизи рекламных щитов и конструкций, больших деревьев, линий электропередач, дорожных знаков.