«Не забыта традиция стучать на обидчика в органы»

Очередной скандал в российской школе: жительницу Омска подозревают в экстремизме после поста в Facebook. Всему виной фраза «взять в руки ружье». Женщина написала о травле сына в гимназии за отказ убирать снег во время урока. История имела большой резонанс, широко обсуждалась в социальный сетях и местных СМИ. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что обстановка в российском обществе ухудшается.

Новости из жизни российской школы — специально ко Дню знаний. История берет начало в декабре прошлого года. Жительница Омска Наталья Граф посчитала, что ее 14-летнего сына травят в местной гимназии №62. Учитель отправил детей чистить снег в школьном дворе во время урока технологии. Надо сказать, что подобное происходит повсеместно. Вот, например, в Саратове после очередного аномального снегопада на уборку согнали не только учеников, но и учителей. Однако возвращаемся в Омск: 14-летний ученик Граф отказался от трудовой повинности и ушел домой, за что подвергся публичной обструкции. Это тоже достаточно привычная история, когда администрация не просто отчитывает провинившегося, но и призывает на помощь сверстников, чтобы тот прочувствовал: своих подвел, смотрите на него — вы работали, а он отдыхал.

Это создает предпосылки для дальнейшей травли. Мать вызвали в школу — та не захотела просто повиниться, а перешла в наступление. Сказала, что не дело детей заставлять снег убирать. Началось разбирательство. В итоге мальчика пришлось переводить в другую школу. Но в целом скандал имел большой общественный резонанс, вмешалась даже прокуратура. Директора гимназии также предупредили о недопустимых методах работы. А мама написала пост в Facebook следующего содержания: «Что в это время происходит в душе у 14-летнего подростка? Взять в руки ружье или пойти и прыгнуть с крыши? Я не знаю, как его защитить, как его уберечь, у меня руки опускаются от бессилия». После этого женщину вызвали в центр по противодействию экстремизму. Заявление написал некий родительский комитет — Наталью Граф обвинили в пропаганде оружия и компрометации учебного заведения в соцсетях.

Надо сказать, что проблемы вокруг школ имеются во многих странах. Но есть и российская специфика — например, советская традиция использовать подшефный контингент в качестве бесплатной рабочей силы. Неважно кого — учеников, учителей, солдат или заключенных. Хотя в общем и целом поработать на свежем воздухе не так уж и плохо. И почему бы не помочь родной школе? Детей нужно сплачивать, объединять общей идеей. Школа тот же дом — ее надо любить. Но это категорически нельзя делать в принудительном порядке. Но так у нас не умеют. У нас только из-под палки.

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В условиях капитализма школа — это только знания для дальнейшей карьеры, а не коллективный труд, чтобы дирекция сэкономила на дворниках. И, конечно, не забыта славная традиция стучать на обидчика в органы. Сейчас для этого создана благоприятная почва. Запретительные статьи растут как грибы после дождя — это теперь снова в тренде.

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В итоге общественный климат в России ухудшается. А школа самый что ни на есть яркий индикатор. Исправить ситуацию можно, если государство развернется к простому человеку, посмотрит внимательно, что там у него не так. Это должен быть самый главный национальный проект.

Это хорошо, когда наши космические корабли бороздят вселенную, но простой человек важнее. Пока понимания по этому поводу не придет, подобные конфликты будут только множиться. В отличие от советского времени сейчас ничего не скроешь.