В Сочи завершен прием заявлений от кандидатов на пост мэра города

Комиссия по отбору кандидатов на пост главы Сочи завершила прием документов, сообщили “Ъ-Юг” в городском собрании, всего на должность мэра претендуют 15 человек. Как ранее сообщал “Ъ-Юг”, действующий глава города Анатолий Пахомов сегодня утром заявил, что не намерен участвовать в конкурсе на должность мэра. Полномочия господина Пахомова, который руководит городом с 2009 года, истекают 8 сентября.

Данные о личностях соискателей не разглашаются, список может быть опубликован не ранее 10 сентября, когда конкурсная комиссия начнет работу. Поданные в комиссию сведения о кандидатах направляются в различные контролирующие органы для проверки, после чего будет сформирован список для прохождения собеседования, где будут выясняться профессиональные компетенции соискателей с выставлением баллов. Кандидатуры, набравшие максимальное количество баллов, будут внесены в бюллетень для голосования депутатов горсобрания. Участвовать в конкурсе может любой гражданин России старше 21 года, имеющий высшее образование и стаж руководящей работы на предприятии не менее пяти лет, либо работы на должности высшей категории муниципальной или государственной службы – не менее трех лет.

Анна Перова, Краснодар