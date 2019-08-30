Штабс-хулиган

Как стало известно “Ъ”, вступил в силу приговор военнослужащему-контрактнику, который, вернувшись с медалью из Сирии, взорвал штаб полка, чтобы привлечь внимание командования дальней авиации к проблемам своей части. Получив пять лет за хулиганство, военный заявил, что оговорил себя под давлением сотрудников ФСБ, обещавших в противном случае привлечь его за терроризм. Следствие не нашло состава преступления в действиях чекистов, а взрывника отправили в колонию общего режима.

Приговор бывшему военнослужащему Александру Новикову вынес Иркутский гарнизонный военный суд, признав его виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 222.1, ч. 2 ст. 167, ч. 3 ст. 213 и п. «д», «з» ч. 2 ст. 112 (незаконное приобретение взрывчатки или взрывных устройств; умышленное повреждение или уничтожение чужого имущества; хулиганство с применением взрывчатки, а также умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести с использованием оружия) УК РФ. С полученным по совокупности вмененных преступлений в апреле этого года пятилетним сроком (о самом факте приговора тогда сообщала главная военная прокуратура, не раскрывая, впрочем, детали дела) Александр Новиков не согласился, вместе со своим адвокатом обратившись с жалобами в апелляционную инстанцию Восточно-Сибирского окружного военного суда.

Разбираясь в обстоятельствах уголовного дела, окружной суд установил, что Александр Новиков проходил службу по контракту в отдельном смешанном авиационном полку, обеспечивающем перевозки по планам дальней авиации. По данным следствия, 24 мая прошлого года у столовой инженерно-технического состава, по которой он был дежурным, Александр Новиков нашел брезентовую сумку с взрывным устройством, эквивалентным по мощности, как потом установили эксперты ФСБ, 1,3 кг тротила. Бомбу, начиненную тротилом и гексогеном, контрактник спрятал у забора недалеко от соседней столовой летного состава, решив подорвать ее, чтобы «привлечь внимание должностных лиц вышестоящего командования» к ненадлежащему, по его мнению, выполнению военными своих служебных обязанностей.

В тот же день Александр Новиков перенес взрывное устройство к штабу материально-технического обеспечения (МТО) своей части, спрятав его в углублении под бетонным основанием крыльца. Затем около трех часов ночи 25 мая перенес бомбу к зданию уже штаба полка, установил ее на крыльце главного входа, поджег фитиль взрывного устройства и скрылся. В результате взрыва здание штаба получило серьезные повреждения — был полностью разрушен застекленный вестибюль, а куски конструкций разлетелись в радиусе до 70–75 м.

Помощник дежурного по штабу получил закрытую травму головы, шеи и верхних конечностей от удара взрывной волны, а также поражения «вторичными снарядами» в виде осколков стекла, бетона и дерева, от которых три недели лечился вначале в медсанчасти, а потом в военном госпитале. Работа самого штаба в результате разрушений была полностью парализована, а части — дезорганизована.

Сотрудники УФСБ Иркутской области, привлеченные военным следственным отделом (ВСО) Следственного комитета России (СКР) для расследования, раскрыли преступление буквально по горячим следам. 26 мая чекисты собрали военнослужащих, которые, по мнению командования части, могли иметь отношение к взрыву, предложив им пройти испытание полиграфом. Исследование показало, что Александр Новиков являлся потенциальным взрывником. Свою вину при этом он категорически отрицал, говоря лишь, что после взрыва в части обязательно «наведут порядок». Впрочем, уже 27 мая Александр Новиков написал явку с повинной в ВСО СКР, сообщив, что найденный у столовой предмет он принял за учебный взрывпакет, а затем решил пошутить, приведя его в действие на крыльце штаба. О том, что шутка приведет к серьезным разрушениям и ранению сослуживца, Александр Новиков, по его словам, и предположить не мог. Показания контрактника следователь в присутствии адвоката снял на видео. Признаваясь, Александр Новиков рассказал, как обеспечивал себе алиби во время ЧП в штабе МТО, куда вернулся через запасной выход. Ведущая в него металлическая дверь была утеплена стекловатой — ее частицы эксперты нашли на форме обвиняемого. Позже он выдвинул еще одну версию подрыва: «Хотел, чтобы серьезнее относились к службе».

Некоторые участники расследования полагали, что Александр Новиков неслучайно совершил взрыв именно 25 мая: на следующий день в часть должно было прибыть руководство дальней авиации, подвести итоги работы и поставить задачи. Совещание, о котором командование части заранее предупредили, из-за ЧП было сорвано. Зато через некоторое время вместо генералов в часть прибыли различные комиссии, устроившие масштабные проверки.

Учитывая признание военнослужащего, результаты психиатрической экспертизы, признавшей его абсолютно адекватным, уголовное дело планировали передать в суд для рассмотрения в особом порядке, но вышло по-другому. Отец, с которым Александру Новикову разрешили встречу, сказал, что «нужно бороться за себя». После этого контрактник отказался от признаний, сообщив, что его вынудили на это сотрудники ФСБ. По версии обвиняемого, они угрожали в противном случае, что он пойдет по делу о терроризме (п. «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ) и окажется в СИЗО, в то время как для него в качестве меры пресечения был назначен надзор командира части. Проверяя показания военнослужащего, следователь СКР счел, что он оговорил оперативников УФСБ, и вынес постановление об отказе в возбуждении в отношении чекистов уголовного дела по ст. 286 и ст. 302 УК РФ (превышение должностных полномочий и принуждение к даче показаний).

Обжалуя приговор, в соответствии с которым военнослужащего также обязали оплатить ущерб части в размере 2,8 млн руб., его адвокат указал, что суд первой инстанции не учел, что у контрактника не было никаких мотивов для совершения взрыва. При этом защитник отмечал, что невеста Александра Новикова на тот момент была беременной, военный не имел проблем с жильем, руководством части и сослуживцами, а шутить с бомбой не собирался. Апелляционная инстанция окружного суда на днях признала выводы предварительного следствия и суда первой инстанции законными. Сокращать назначенное наказание окружной суд также не стал, отметив, что все смягчающие вину Александра Новикова обстоятельства, в том числе его награждение ведомственной медалью «Участнику военной операции в Сирии», были учтены при вынесении приговора.

Николай Сергеев