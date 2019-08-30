Дорога к школе

В связи с началом учебного года особую актуальность приобретает безопасность территорий около школ и детских садов. Далеко не все идеально в этой области, показывают проверки Госавтоинспекции: то светофор не работает, то разметка на пешеходных переходах изношена, то «лежачего полицейского» не хватает.
Безопасность территорий, примыкающих к образовательным учреждениям, стала одной из главных тем заседания правительственной комиссии по безопасности движения 28 августа. О проблемах в этой области в ведомстве говорят не первый год. Ежегодно на улицах и дорогах местного значения в жилой застройке происходит более 3 тыс. наездов на детей-пешеходов. В 2016 году в подобных ДТП погибло 49 детей, в 2017 году — 65 детей, в 2018 году — 44 ребенка. Каждый год региональные подразделения Госавтоинспекции проводят проверки улично-дорожной сети вблизи образовательных организаций. В августе 2019 года проверили 90,5 тыс. образовательных организаций, на территории 19 тыс. найдены разного рода недостатки. Год назад проблемы были у 18,5 тыс. организаций.
Самое распространенное нарушение — проблемы при обустройстве пешеходных переходов. Чаще всего переход не оборудован одиночным мигающим светофором желтого цвета типа Т.7 (привлекает внимание автомобилистов при приближении к «зебре»). Подобный недостаток выявлен по итогам проверок 8,2 тыс. образовательных организаций. У 6,8 тыс. школ и детских садов не хватает пешеходных ограждений, у 3,6 тыс.— искусственных неровностей («лежачих полицейских»).
Еще одна категория нарушений — недостатки содержания дорожной инфраструктуры. По итогам обследования вблизи 4,3 тыс. организаций выявлено отсутствие или износ разметки. Другое распространенное нарушение — использование дорожных знаков «Пешеходный переход» и «Дети» без щитов с флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета. Проверка более 2 тыс. детских организаций показала необходимость обустройства дополнительного искусственного освещения на улицах, 3,2 тыс. организаций — необходимость обустройства тротуаров, пешеходных дорожек и светофорных объектов.
Нередки случаи, когда дети по дороге в школу попадают под колеса прямо у себя во дворе. «Организация движения на дворовых территориях законодательно до конца не отрегулирована»,— рассказал вице-мэр Москвы Максим Ликсутов на заседании правительственной комиссии по безопасности дорожного движения. Это приводит к тому, что в Москве, к примеру, 20% всех ДТП с пострадавшими детьми происходит именно во дворах.
Подразделения Госавтоинспекции с начала года выдали 13,7 тыс. предписаний об устранении нарушений состояния дорог. За невыполнение их в срок возбуждено 800 административных дел, все они направлены в суд. За несоблюдение требований по обеспечению безопасности при содержании дорог у образовательных организаций возбуждено 2,1 тыс. дел. Более 1 тыс. материалов направлено в прокуратуру по фактам бездействия должностных и юрлиц по устранению недостатков.
Собственные проверки проводят региональные органы власти. Накануне учебного года столичный Центр организации дорожного движения проверил территории около 566 школ, где есть интенсивное движение транспорта. Недостатки, связанные с эксплуатацией знаков и светофоров, уже устранены. Информация о ненадлежащей разметке, отсутствии «лежачих полицейских» и дорожных ограждений направлена в префектуры и департамент ЖКХ Москвы. Проверялись территории и в Московской области. Областной Минтранс и Госавтоинспекция проверили 1,45 тыс. пешеходных переходов. 485 из них находятся в нормативном состоянии, 985 будут переделаны для улучшения безопасности движения пешеходов. Планируется обновить разметку и дорожные знаки, установить дополнительные искусственные неровности и освещение. Все работы будут завершены к 1 сентября. Кроме того, уже начались работы по строительству более 40 новых тротуаров к школам и детским садам.
Интересное решение для организации безопасного движения на дорогах недавно предложила компания «Яндекс». На днях в приложении «Яндекс.Навигатор» появились знаки «Осторожно, дети» и голосовые предупреждения на подъезде к нерегулируемым пешеходным переходам. Водитель услышит фразу «Будьте внимательны, рядом школа», если он едет с превышением скорости. Оповещения будут получать не только пользователи «стандартного» навигатора, но также водители такси и пользователи каршеринга «Яндекс.Драйв».
Основная проблема для городов — поиск источников финансирования для улучшения безопасности маршрутов дом—школа—дом, считает глава общественной организации «Союз пешеходов» Владимир Соколов. «В Москве эти вопросы более или менее решаются, хотя до сих пор в столице есть школы, расположенные у ТТК, где дети пытаются перебежать дорогу,— рассказывает он.— А вот в регионах денег на переход или “лежачий полицейский” можно ждать по два-три года». Средства из дорожных фондов на эти вещи тратить запрещает законодательство (только если строительство перехода является частью реконструкции дороги), поясняет господин Соколов. «Деньги на безопасность движения, к сожалению, выделяются местными властями по остаточному принципу,— поясняет эксперт.— Сначала — социальные нужды, пенсия, медицина, а потом все остальное». Порой местные власти не хотят строить дополнительный наземный переход, потому что это может создать задержку в движении и спровоцировать пробки, добавляет Владимир Соколов. Напомним, что, согласно закону «Об организации дорожного движения», в России действует единый принцип: безопасность движения важнее, чем потери времени (задержки) при движении автомобилей. Но соблюдается это правило далеко не всегда. Обустройство искусственными неровностями территории около школ и детских садов (либо на маршруте дом—школа—дом) должно быть заложено в региональных программах по дорожному строительству, считают в Госавтоинспекции.
Пожалуй, самый безопасный способ доставки детей в школы — это перевозка автобусами: с начала года не зафиксировано ни одного ДТП с погибшим ребенком. К сожалению, необходимым транспортным обслуживанием обеспечены не все образовательные организации (89%, 16,9 тыс. школ), имеющие потребность в автобусных перевозках. Кроме того, в школьных автобусах должны быть обязательно предусмотрены крепления для автокресел, чтобы в них можно было перевозить детей дошкольного возраста. С таким предложением во время заседания комиссии по безопасности выступил начальник ГУОБДД МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.
Материал подготовлен в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
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