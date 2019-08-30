Дорога к школе

В связи с началом учебного года особую актуальность приобретает безопасность территорий около школ и детских садов. Далеко не все идеально в этой области, показывают проверки Госавтоинспекции: то светофор не работает, то разметка на пешеходных переходах изношена, то «лежачего полицейского» не хватает.

Безопасность территорий, примыкающих к образовательным учреждениям, стала одной из главных тем заседания правительственной комиссии по безопасности движения 28 августа. О проблемах в этой области в ведомстве говорят не первый год. Ежегодно на улицах и дорогах местного значения в жилой застройке происходит более 3 тыс. наездов на детей-пешеходов. В 2016 году в подобных ДТП погибло 49 детей, в 2017 году — 65 детей, в 2018 году — 44 ребенка. Каждый год региональные подразделения Госавтоинспекции проводят проверки улично-дорожной сети вблизи образовательных организаций. В августе 2019 года проверили 90,5 тыс. образовательных организаций, на территории 19 тыс. найдены разного рода недостатки. Год назад проблемы были у 18,5 тыс. организаций.

Самое распространенное нарушение — проблемы при обустройстве пешеходных переходов. Чаще всего переход не оборудован одиночным мигающим светофором желтого цвета типа Т.7 (привлекает внимание автомобилистов при приближении к «зебре»). Подобный недостаток выявлен по итогам проверок 8,2 тыс. образовательных организаций. У 6,8 тыс. школ и детских садов не хватает пешеходных ограждений, у 3,6 тыс.— искусственных неровностей («лежачих полицейских»).

Еще одна категория нарушений — недостатки содержания дорожной инфраструктуры. По итогам обследования вблизи 4,3 тыс. организаций выявлено отсутствие или износ разметки. Другое распространенное нарушение — использование дорожных знаков «Пешеходный переход» и «Дети» без щитов с флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета. Проверка более 2 тыс. детских организаций показала необходимость обустройства дополнительного искусственного освещения на улицах, 3,2 тыс. организаций — необходимость обустройства тротуаров, пешеходных дорожек и светофорных объектов.

Cамые частые нарушения Количество, тыс. Отсутствие мигающего светофора T.7 на переходе 8,2 Нехватка пешеходных ограждений 6,8 Отсутствие или износ разметки 4,3 Нехватка искусственных неровностей 3,6 Дефицит тротуаров, пешеходных дорожек 3,2 Нехватка искусственного освещения 2 Данные ГУОБДД МВД России, 2019 год

Нередки случаи, когда дети по дороге в школу попадают под колеса прямо у себя во дворе. «Организация движения на дворовых территориях законодательно до конца не отрегулирована»,— рассказал вице-мэр Москвы Максим Ликсутов на заседании правительственной комиссии по безопасности дорожного движения. Это приводит к тому, что в Москве, к примеру, 20% всех ДТП с пострадавшими детьми происходит именно во дворах.

Подразделения Госавтоинспекции с начала года выдали 13,7 тыс. предписаний об устранении нарушений состояния дорог. За невыполнение их в срок возбуждено 800 административных дел, все они направлены в суд. За несоблюдение требований по обеспечению безопасности при содержании дорог у образовательных организаций возбуждено 2,1 тыс. дел. Более 1 тыс. материалов направлено в прокуратуру по фактам бездействия должностных и юрлиц по устранению недостатков.

Что такое «Паспорт дорожной безопасности» Читать далее

Собственные проверки проводят региональные органы власти. Накануне учебного года столичный Центр организации дорожного движения проверил территории около 566 школ, где есть интенсивное движение транспорта. Недостатки, связанные с эксплуатацией знаков и светофоров, уже устранены. Информация о ненадлежащей разметке, отсутствии «лежачих полицейских» и дорожных ограждений направлена в префектуры и департамент ЖКХ Москвы. Проверялись территории и в Московской области. Областной Минтранс и Госавтоинспекция проверили 1,45 тыс. пешеходных переходов. 485 из них находятся в нормативном состоянии, 985 будут переделаны для улучшения безопасности движения пешеходов. Планируется обновить разметку и дорожные знаки, установить дополнительные искусственные неровности и освещение. Все работы будут завершены к 1 сентября. Кроме того, уже начались работы по строительству более 40 новых тротуаров к школам и детским садам.

Интересное решение для организации безопасного движения на дорогах недавно предложила компания «Яндекс». На днях в приложении «Яндекс.Навигатор» появились знаки «Осторожно, дети» и голосовые предупреждения на подъезде к нерегулируемым пешеходным переходам. Водитель услышит фразу «Будьте внимательны, рядом школа», если он едет с превышением скорости. Оповещения будут получать не только пользователи «стандартного» навигатора, но также водители такси и пользователи каршеринга «Яндекс.Драйв».

Основная проблема для городов — поиск источников финансирования для улучшения безопасности маршрутов дом—школа—дом, считает глава общественной организации «Союз пешеходов» Владимир Соколов. «В Москве эти вопросы более или менее решаются, хотя до сих пор в столице есть школы, расположенные у ТТК, где дети пытаются перебежать дорогу,— рассказывает он.— А вот в регионах денег на переход или “лежачий полицейский” можно ждать по два-три года». Средства из дорожных фондов на эти вещи тратить запрещает законодательство (только если строительство перехода является частью реконструкции дороги), поясняет господин Соколов. «Деньги на безопасность движения, к сожалению, выделяются местными властями по остаточному принципу,— поясняет эксперт.— Сначала — социальные нужды, пенсия, медицина, а потом все остальное». Порой местные власти не хотят строить дополнительный наземный переход, потому что это может создать задержку в движении и спровоцировать пробки, добавляет Владимир Соколов. Напомним, что, согласно закону «Об организации дорожного движения», в России действует единый принцип: безопасность движения важнее, чем потери времени (задержки) при движении автомобилей. Но соблюдается это правило далеко не всегда. Обустройство искусственными неровностями территории около школ и детских садов (либо на маршруте дом—школа—дом) должно быть заложено в региональных программах по дорожному строительству, считают в Госавтоинспекции.

Пожалуй, самый безопасный способ доставки детей в школы — это перевозка автобусами: с начала года не зафиксировано ни одного ДТП с погибшим ребенком. К сожалению, необходимым транспортным обслуживанием обеспечены не все образовательные организации (89%, 16,9 тыс. школ), имеющие потребность в автобусных перевозках. Кроме того, в школьных автобусах должны быть обязательно предусмотрены крепления для автокресел, чтобы в них можно было перевозить детей дошкольного возраста. С таким предложением во время заседания комиссии по безопасности выступил начальник ГУОБДД МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

Материал подготовлен в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».