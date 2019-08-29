Жителя Буденновска подозревают в поджоге двух жилых домов

В Буденновске Ставропольского края местного жителя подозревают в поджоге двух частных жилых домов (ч. 2. ст. 167 УК РФ), сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Полицейские установили, что дома принадлежат двум сестрам, которых на моменд возгорания не было дома. Проведя экспертизу, специалисты пришли к выводу, чо причиной пожара стал поджог. Оперативники заподозрили в преступлении ранее судимого за грабежи и мошенничество местного жителя и задержали его. В отделении полиции подозреваемый признался, что совершил поджог из-за конфликта с владелицей одного из домов. Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Ущерб от поджога составил более 1 млн руб.

Дарья Голякова