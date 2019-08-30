Суд подтвердил спасателю строгий режим

Уральский окружной военный суд оставил в силе приговор бывшему начальнику отдела информационных технологий ГУ МЧС по Свердловской области полковнику Андрею Алипову. Он был осужден на восемь лет за получение взяток от руководства компании, занимающейся установкой систем оповещения о чрезвычайных ситуациях на промышленных предприятиях. Обвиняемый не признал вину, его защита намерена добиваться пересмотра дела в кассационной инстанции.



Как стало известно “Ъ-Урал”, апелляционная коллегия Уральского окружного военного суда рассмотрела жалобу защиты экс-начальника отдела информационных технологий ГУ МЧС по Свердловской области Андрея Алипова, осужденного за получение взяток (ст.290 УК РФ). «Решение Екатеринбургского гарнизонного военного суда оставлено без изменения, жалоба — без удовлетворения. Решение суда вступило в законную силу»,— пояснили в окружном военном суде.

Уголовное преследование полковника Алипова началось в июне 2018 года, когда он был задержан оперативниками с поличным при получении взятки от топ-менеджмента екатеринбургской компании «Дельта-Сервис ЕК» (занимается продажей и монтажом систем охранно-пожарной сигнализации, видеонаблюдения, оповещения, контроля доступа и другим). Сумма взятки была порядка 300 тыс. руб. По мнению следствия, офицер отвечал за создание системы связи и оповещения гражданской обороны и при проведении госзакупки потребовал незаконное вознаграждение в размере 10% от суммы контракта.

В апреле 2019 года уголовное дело Андрея Алипова, который находился под стражей, было передано в Екатеринбургский гарнизонный военный суд. Через три месяца судья Юрий Находкин вынес в отношении офицера обвинительный приговор, назначив ему наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии строгого режима. В качестве дополнительного наказания осужденному запретили занимать должности в госструктурах в течение пяти лет после освобождения.

В «Дельта-Сервис ЕК» категорически отказались от общения с прессой по данному уголовному делу. В ГУ МЧС по региону на момент сдачи материала на запрос “Ъ-Урал” не ответили.

Полковник Алипов вину не признавал. Как пояснил его адвокат Алексей Довбыш, защита намерена обжаловать приговор в кассационную инстанцию. «Мы не согласны с приговором»,— отметил господин Довбыш, подчеркнув, что более подробно обсуждать ситуацию не намерен. Известно, что в ходе рассмотрения дела защита настаивала на отсутствии в действиях подсудимого состава преступления.

Игорь Лесовских