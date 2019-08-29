Ozon нарастил продажи на 80%

Оборот от продаж (gross merchandise value, GMV) онлайн-ритейлера Ozon в первом полугодии 2019 года вырос на 80% год к году и составил 31,9 млрд руб., сообщили в компании. Объем обрабатываемых в сутки заказов вырос почти вдвое, до 62,1 тыс. Темпы роста выше, чем за аналогичный период 2018 года, говорят в Ozon. Компания продолжает получать убыток, при этом в Ozon подчеркивают, что могли бы выйти на прибыль в 2018 году, но сделали выбор в пользу инвестиций в инфраструктуру.

В первом полугодии онлайн-ритейлер вновь инвестировал в логистическую инфраструктуру. Компания начала тестовые операции в первой очереди фулфилмент-центра в Московской области, общая площадь которого составит 122 тыс. кв. м. Площадь логистического хаба в Твери выросла на 40%, до 70 тыс. кв. м, уточнили в Ozon. В июне компания подписала соглашение о развитии электронной коммерции в Татарстане, по условиям которого будет построен фулфилмент-центр на 20 тыс. кв. м, подготовительные работы уже начались.

Дмитрий Шестоперов