Квадратные метры дорожают на эскроу-счетах

Обозреватель “Коммерсантъ FM” Светлана Бардина рассказывает, как введение новых правил продажи жилья повлияло на объем предложения и стоимость недвижимости.

Почти месяц прошел с момента начала введения правил по продаже жилья с применением эскроу-счетов. Около 25% строящихся проектов в городе перешли на новую модель, ставшую обязательной к применению — это данные Москомстройинвеста. Теперь дольщики перечисляют оплату за приобретаемую квартиру не напрямую застройщику, а на эскроу-счет в банке-партнере. Там деньги хранятся под страховкой до тех пор, пока объект не будет введен в эксплуатацию.

В массовом сегменте таких новых проектов оказалось десять, их доля составила 12% локального рынка, подсчитали эксперты «Метриум». В большинстве случаев данные предложения оказались дороже на 10% и даже на 15%, по сравнению с аналогичными проектами застройки, где эскроу-счета не применены. Так как их застройщики смогли сохранить прежнюю систему реализации.

Вот цифры: в июле в Москве средняя стоимость квадрата в строящихся жилых кварталах массового сегмента составила 168 тыс. руб. Это где реализация ведется по старым правилам. А в проектах, продаваемых с применением эскроу-счетов, показатель средней цены оказался уже на уровне в 179 тыс. руб. за квадратный метр. Такая ситуация в целом, конечно, не добавляет стабильности рынку строящегося жилья.

Большая часть квартир, а точнее 760 лотов или 44%, реализуется через эскроу-счета в Южном округе. И тут только в семи из 17 корпусов ведутся строительные работы на этапе котлована. В остальных строящихся объектах уже готовы нижние этажи наземной части. Из этого можно сделать вывод, что, возможно, многие застройщики в дальнейшем вполне смогут начинать продажи на более поздних стадиях строительства, чем «котлован». И это снова отразится на цене. В то время как цены растут и по другим причинам.