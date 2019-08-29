На Дону ветеринарные инспекторы задержали 1,6 тонн раков

В Морозовске Ростовской области ветеринарные инспекторы пресекли незаконную перевозку 1,6 т живых раков из Уфы в Анапу, сообщает пресс-служба управления ветеринарии по региону. Из ветеринарных документов, предоставленных водителем перевозившей груз «Газели», должным образом были оформлены свидетельства только на 400 кг раков. Почему так вышло, водитель пояснить инспекторам не смог. Проверяющие задержали груз, а в отношении водителя возбудили дело об административном правонарушении.

Дарья Голякова