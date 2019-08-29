Министерство АПК Свердловской области переименуют с 1 сентября

С 1 сентября министерство агропромышленного комплекса (АПК) и продовольствия Свердловской области переименуют в министерство АПК и потребительского рынка. Соответствующее решение принял губернатор Евгений Куйвашев на заседании правительства 29 августа.

Как пояснил министр АПК Дмитрий Дегтярев, переименовать ведомство рекомендовало Министерство промышленности и торговли РФ в связи со сменой приоритетов. «Минпромторг РФ обратился рекомендовал регионам создать ведомства, которые будут заниматься регулированием торговой деятельности и потребительского рынка. Из-за того, что в составе министерства есть соответствующие управления, было принято решение переименовать министерство»,— уточнил господин Дегтярев.

Анастасия Реутова