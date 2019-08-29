На въезде в Майкоп со стороны Армавира до 1 июня 2020 года изменили схему движения

Упрдор «Черноморье» сообщило об изменении дорожного движения на въезде в Майкоп по стороны Лабинска и Армавира. Здесь в завершающую стадию вступает строительство двухуровневой развязки над железнодорожными путями. Объезд дорожного строительства будет осуществляться до 1 июня 2020 года.

«В увязке с вводимым уже в 2019 году десятикилометровым участком подъезда к Майкопу от трассы Р-217 «Кавказ» данная развязка обеспечит эффективную логистику въезда-выезда из столицы Адыгеи в сторону северо-восточных территорий Краснодарского и Ставропольского краев, а также республик Северного Кавказа», - рассказали в управлении Госкорпорации.

Направление движения из Майкопа на Лабинск будет осуществляться по улице Шовгенова через путепровод на улицу Индустриальную, через улицу Маяковского в хутор Северо-Восточные сады на улице Энгельса и далее по улице Дружбы с выездом на трассу «Кавказ».

Василий Хитрых