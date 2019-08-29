На Ямале на 16,8% увеличилась добыча газа

В январе-июне этого года в Ямало-Ненецком автономном округе добыли более 352,8 млрд куб. м газа, что на 16,8% больше аналогичного показателя 2018 года. Объем добытого конденсата увеличился на 13,8% (12 млн т), нефти — на 12% (до 17,1 млн т), добавили в департаменте природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса региона.

Основной объем газа и нефти был добыт дочерними предприятиями ПАО «Газпром» — 271 млрд куб. м и 10,3 млн т соответственно. Добыча газового конденсата приходится в основном на предприятия НОВАТЭКа (более 5,5 млн т).