На обеспечение квартирами саратовских детей-сирот требуется 2,4 млрд рублей

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев попросил президента Владимира Путина оказать региону поддержку при предоставлении квартир лицам из числа детей-сирот. Об этом на заседании правительства заявил глава региона.

Он отметил, что в области у шести тыс. детей-сирот наступило право на получение жилья, по двум тыс. имеются соответствующие судебные решения. На обеспечение их квартирами требуется 2,4 млрд руб. «Нам самим не решить эту проблематику, поэтому я обратился за поддержкой к президенту», - пояснил господин Радаев.

Кроме того, он рассказал главе государства о необходимости реконструировать дорогу протяженностью 36 км, которая идет в обход Саратова в сторону Волгограда. Этот участок является аварийным и загруженным транспортом. «Есть проект с экспертизой, и при поддержке это будет большое решение для нас», - рассказал губернатор.

Он также попросил президента наградить государственных лиц и исполнителей проекта строительства нового аэропорта «Гагарин». В настоящее время пассажиропоток в нем составляет 2 тыс. чел. в сутки, что на 15 % выше, чем в старом аэропорту.

Марина Ковалева