Токсичность и лживость – самые опасные качества деструктивных сотрудников с точки зрения HR-специалистов

Токсичность и лживость – качества, которые чаще всего встречаются у деструктивных сотрудников – тех, кто готов признать задание невыполнимым задолго до дедлайна, стремится к удовлетворению собственных выгод и преследует единственную цель – доказать свою значимость. К такому выводу пришли эксперты проекта «HR Lab. – Лаборатория HR Инноваций» и платформы «Академия Здоровья», которые провели исследование для Аналитического центра «АльфаСтрахование».



Специалисты «АльфаСтрахование» анонимно опросили HR-специалистов 100 российских компаний (с оборотом от 100 млн руб. в год) и выяснили, какие сотрудники мешают нормальному функционированию организаций. По мнению респондентов, в первую очередь нужно избавлять компанию от токсичных сотрудников и пессимистов, которые не верят в успех проектов и мешают добиваться результатов коллегам (78%). Чаще всего такие люди не умеют признавать собственную неправоту, склонны к истеричности, пытаются избежать малейшего риска и стремятся снять с себя ответственность.

Среди «вредных» для компании сотрудников HR-специалисты также называли лжецов (66%), неисполнительных людей, которые много обещают, но делают мало или только имитируют бурную деятельность (по 54%), несамостоятельных (51%). В антирейтинг ожидаемо попали сплетники (39%) и явно скучающие на работе люди (26%), которые приходят ради получения зарплаты и предпочитают отсиживаться, отлынивая от заданий большую часть времени.

«При наборе людей внимание обращается в первую очередь на то, сможет ли человек реализовать нужные задачи, а также подходит ли кандидат компании с точки зрения соответствия ее ценностям. В процессе работы появляются критерии эффективности – количественная и качественная оценка выполнения задач, – говорит Алиса Безлюдова, директор департамента маркетинга «Медицина» Группы «АльфаСтрахование». – По разным причинам работник может начать вести себя непрофессионально: срывать сроки, за спиной руководства критиковать имеющиеся проекты, демотивировать остальных. Негативно на рабочую атмосферу могут влиять и личные отрицательные качества: нежелание узнавать что-то новое, склонность ко лжи и интригам. Грамотный HR-специалист и руководитель всегда стараются нормализовать обстановку и замотивировать персонал различными средствами. Увы, если человек систематически наступает на одни и те же грабли, с ним лучше расстаться».

Проект «HR Lab. – Лаборатория HR Инноваций» в партнерстве с цифровым издательством «Альпина Диджитал», компанией HeadHunter и HBR-Россия работает с марта 2016 г. Проект ориентирован на HR-директоров, специалистов в области управления персоналом, собственников и генеральных директоров компании. Его главная задача – поиск и аккумуляция всех необходимых инструментов, компетенций и практик для успешной работы с персоналом в условиях турбулентного рынка.