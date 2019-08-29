В Азове двух человек обвиняют в похищении и убийстве мужчины

Двух жителей Азовского района Ростовской области обвиняют в похищении человека ( п. «а,в,г» ч. 2 ст. 126 УК РФ), сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону. Кроме того, одного из мужчин подозревают в убийстве (ч.1 ст. 105 УК РФ), а другого — в заранее не обещанном укрывательстве особо тяжкого преступления (ст. 316 УК РФ).

По версии следствия, в октябре 2018 года обвиняемые по предварительному сговору похитили тридцатилетнего жителя Азовского района. Затем похитители вывезли жертву в безлюдное место, где один из обвиняемых его убил. Затем они спрятали тело и покинули место преступления.

Обвиняемым избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Дело передали в суд для рассмотрения по существу.

Дарья Голякова