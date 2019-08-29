Владимир Мазенко покидает пост главреда воронежской газеты «Моё!»

Известный воронежский журналист и медиа-менеджер Владимир Мазенко с 9 сентября покинет пост главного редактора одной из самых популярных массовых газет региона – «Моё!». Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава издательского дома «Свободная пресса» Александр Лапин. «Сегодня подал заявление об уходе Володя Мазенко. Хороший журналист. Из той когорты людей, которые не поступаются принципами, всегда стоят на страже интересов трудового коллектива и относятся к своей работе по-настоящему. К сожалению, 20 лет на такой должности не способствуют внутреннему спокойствию и благодати. Но такова наша профессия»,- написал господин Лапин. Он отметил, что «расстались с ним по-хорошему»: «Постарались обеспечить его материальное благополучие на ближайшее время».

Сам Владимир Мазенко сообщил «Ъ-Черноземье», что, «конечно засиделся на одном месте, сделал для газеты максимум». О каких-либо претензиях к коллегам или руководству господин Мазенко говорить не стал. «У меня давно были предложения от одного из федеральных изданий, входящего в крупный медиахолдинг, в сентябре я туда и планирую отправиться, - добавил Владимир Мазенко. – У меня есть опыт и знания, которые хочу применить на новом месте. Я хочу профессионально расти дальше, работать». После увольнения господина Мазенко временно отвечать за выпуск «Моё!» может заместитель главреда Дмитрий Ерискин.

По данным «СПАРК-Интерфакс», управляющее газетой ООО «Издательский дом "Свободная пресса"» зарегистрировано в Воронежской области в августе 2014 года. Уставный капитал - 10 тыс. руб. По итогам 2018 года выручка компании составила 118 млн руб., чистая прибыль - 10,4 млн руб. Гендиректор и владелец 12% - Юрий Таранцов. 64% - у Александра Лапина, 20% - у Льва Комова, 3% - у Ирины Траньковой, 1% - у Павла Коренюгина. Правопредшественниками ООО являются ЗАО «ИД "Свободная пресса"» и ЗАО «ИД "Комсомольская правда - Воронеж"».

О том, как начинал развиваться издательский дом Александра Лапина, в материале ''Ъ-Черноземье'' «''Свободная пресса'' нашла аргументы».

Андрей Цветков, Александр Прытков