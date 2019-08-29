Судимый за терроризм снова готовил теракты

Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ) сообщила о предотвращении серии террористических актов в Кабардино-Балкарии. По данным ведомства, их планировал ранее судимый за терроризм житель Нарткалы. Он был задержан в ночь на четверг и, по информации силовиков, дал признательные показания. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 30 УК РФ и ч. 1 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту), а также о мере пресечения для задержанного, имя которого в интересах следствия пока не разглашается.

Как сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ, в ходе отработки оперативной информации в Урванском районе Кабардино-Балкарии на территории Чернореченского лесничества был обнаружен тайник с самодельными взрывными устройствами (СВУ) «большой мощности». Схрон находился в лесном массиве между населенными пунктами Черная Речка и Алтуд. Две самодельные бомбы на основе аммиачной селитры и алюминиевой пудры, по заключению взрывотехников, были готовы к применению. Решив не рисковать, силовики подорвали СВУ там же, в лесном массиве.

По оперативной информации, тайник с бомбами оборудовал «ранее судимый за преступление террористической направленности житель республики».

Его задержали в ночь на четверг в ходе совместных мероприятий с сотрудниками республиканского МВД на территории Нарткалы. По информации ЦОС ФСБ РФ, задержанный в этот же день дал признательные показания и сообщил силовикам, что планировал «диверсионно-террористические акты в отношении объектов правоохранительных органов и государственных структур».

По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 30 УК РФ и ч. 1 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту). Как уточнили в ЦОС, «в настоящее время решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения в виде содержания под стражей; проводятся необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия».

В апреле в ходе спецоперации силовики также успели предотвратить террористический акт, который планировался в Нальчике. Тогда они задержали жителя республики, который, по их информации, был сторонником запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» и получал задания от главарей группировки, находившихся в Сирии.

По данным УФСБ, задержанный входил в состав так называемой баксанской группы и занимался изготовлением самодельных взрывных устройств. По оценке специалистов-взрывотехников, изъятое в апреле взрывное устройство совпадало по конструктивным особенностям с СВУ, использовавшимися боевиками при подрыве Баксанской ГЭС, а также при организации серии подрывов сотрудников правоохранительных органов на территории Кабардино-Балкарии с 2009 по 2012 год.

Александра Ларинцева, Пятигорск