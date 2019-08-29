В бутики Mercury скоро поступят часы MB&F Legacy Machine № 2

«Исторические машины» — это интерпретации самых значимых изобретений величайших мастеров в мире часового искусства. Современный дизайн «Исторической машины № 2» с ее двумя парящими балансами, подвешенными над циферблатом на четырех изящно изогнутых арках, на первый взгляд может показаться парадоксальным. Но часы с двумя балансами создавали еще известные часовщики XVIII века Абрахам-Луи Бреге (1747–1823), Фердинанд Берту (1727–1807) и Антид Жанвье (1751–1835).

Два колеблющихся балансовых колеса LM были разработаны как дань уважения одному из редчайших механизмов в истории часового дела: двойному регулятору хода. Уникальность «Исторической машины № 2» заключается еще и в том, что усредненное значение частоты колебаний обоих балансов передается с помощью дифференциала на единую систему зубчатых передач, тогда как большинство подобных часов оснащены двумя независимыми друг от друга механизмами.

Механизм «Исторической машины № 2» был разработан в соответствии техническими требованиями MB&F Жаном-Франсуа Можоном (победителем в номинации «Лучший часовщик» на церемонии Grand Prix d’Horlogerie de Genve 2010) и его командой из компании Chronode. Другой прославленный независимый часовщик, Кари Вотилайнен, обеспечил безупречную ручную отделку и следование традициям часового мастерства 19-го века. Искусно нанесенный узор «Женевские волны», тщательно отполированные золотые шатоны и мосты с безукоризненно закругленными кромками, повторяющими изящные внутренние углы (которые не могут быть обработаны с помощью станка), свидетельствуют о несравненной отделке механизма. В соответствии с присущей MB&F политикой открытости, имена двух часовщиков, ответственных за механизм, вручную выгравированы на задней крышке «Исторической машины № 2».

«Историческая машина № 2» была впервые выпущена в 2013 году в версиях из розового золота 18 К и белого золота 18 К и лимитированной серией из 18 экземпляров из титана 950 пробы. В 2017 году была представлена версия в титановом исполнении с зеленым циферблатом, выпущенная лимитированной серией из 18 экземпляров, а в 2018 году увидела свет лимитированная серия из 12 экземпляров из белого золота с фиолетовым циферблатом.

Последняя из вышедших в этой коллекции — модель Legacy Machine No.2 Red Gold Blue, выпуск которой составил всего 12 экземпляров. Именно она совсем скоро появится в российских бутиках компании Mercury.