Суд обязал руководство «Глубокинского МПЗ» выплатить 400 млн рублей

Арбитражный суд Ростовской области частично удовлетворил заявление временного управляющего ООО «Глубокинский масло-перерабатывающий завод» («Глубокинский МПЗ») Михаила Савина и привлек руководителей предприятия к субсидиарной ответственности. Информация об этом опубликована в едином федеральном реестре сведений о банкротстве. Теперь совладелец компании Евгений Титов и бывший генеральный директор Алексей Титов должны возместить убытки завода в размере 400,1 млн руб. Временный управляющий также потребовал привлечь к ответственности другого совладельца завода Романа Титова, но суд в этом отказал.

Напомним, ООО «Глубокинский МПЗ» было признано банкротом 29 мая этого года, после заявления АКБ «Инвестиционный торговый банк», который потребовал от завода более 470 млн руб. Позже суд включил в реестр еще несколько кредиторов, самые крупные из которых — АО «Юникредит Банк» с требованиями более 540 млн руб., и банк ВТБ, потребовавший от завода больше 2 млрд руб.

По данным сервиса Kartoteka.ru, ООО «Глубокинский МПЗ» было учреждено в Ростовской области в 2006 году с уставным капиталом 68,3 млн руб. Предприятием через московское ЗАО «Мономах» владеет предприниматель Евгений Титов. Он же до банкротства являлся гендиректором предприятия и в 2017 году был признан виновным в невыплате зарплаты работникам и превышении должностных полномочий.

Дарья Голякова