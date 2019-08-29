Химзавод в Крыму приостановил работу цеха для предотвращения выброса вредных веществ

В Армянске временно приостановили работу цеха, производящего диоксид титана, завода «Титановые инвестиции», рассказала “Ъ” замминистра экологии Крыма Ольга Славгородская. Она объяснила, что приостановка работы цеха связана с жаркой погодой в регионе, вызвавшей испарение воды из кислотонакопителя завода. Эти действия позволили увеличить подачу воды в накопитель и уменьшить в нем концентрацию кислоты, являющейся отходом производства цеха.

«Это (решение приостановить работу цеха.— “Ъ”) инициатива руководства предприятия. Они нас о ней уведомили. Такие шаги предприняты, чтобы избежать ухудшения ситуации и предотвратить выбросы в атмосферу»,— сказала “Ъ” Ольга Славгородская.

Она добавила, что в Армянске 22 августа «единоразово» было зафиксировано «незначительное» превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) хлорида водорода в атмосфере. Вместе с тем среднесуточного превышения ПДК вредных веществ в этот и другие дни не фиксировалось.

Напомним, в конце августа прошлого года в городе Армянске на севере Крыма произошел выброс вредных химических веществ. В воздухе были значительно превышены предельно допустимые концентрации сернистого ангидрида и хлористого водорода. Из города на время вывезли детей. 14 сентября 2018 года из-за ухудшения экологической обстановки в Армянске ввели режим ЧС. Его отменили 23 сентября.

Подробнее о прошлогоднем ЧП читайте в публикации “Ъ” «В крымский воздух добавили серной кислоты».

Вадим Никифоров, Симферополь