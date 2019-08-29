Противника МСЗ Тимура Дмитриева сняли с выборов в Госсовет

Верховный суд Татарстана отменил регистрацию кандидата-самовыдвиженца, противника строительства мусоросжигательного завода (МСЗ) Тимура Дмитриева, который баллотировался в Госсовет по Прибрежному одномандатному округу.

Иск подавала его оппонент по округу самовыдвиженец Евгения Сабируллова.

Госпожа Сабируллова указывала в иске, что Тимур Дмитриев при введении агитационной кампании нарушил федеральное законодательство об авторском праве. В одном из роликов, который он выложил в Instagram, якобы использовалась музыка итальянского композитора Эннио Морриконе. Также были выдвинуты претензии к другой агитации кандидата.

Верховный суд Татарстана огласил резолютивную часть решения. Господин Дмитриев сообщил «Ъ-Казань», что обжалует решение суда.

Напомним, в Прибрежном округе нет кандидата «Единой России». Считается, что власти уступили округ владельцу медицинского бизнеса (ООО ИВЦ «Анатомика») и депутату думы Казани Альмиру Михееву, который выдвинулся от «Справедливой России».

Кирилл Антонов "Ъ-Казань"