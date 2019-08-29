Ремонт отсрочил 1 сентября

Ряд детских садов и школ Ижевска не смогут начать работать 1-го сентября, они не готовы к приему детей из-за затянувшихся капремонтов. Сложившуюся ситуацию обсудили на заседании совета общественной палаты Ижевска. Причиной таких серьезных опозданий была названа непогода. Замглавы администрации города по соцполитике Дмитрий Чистяков рассказал, что учащихся школ и воспитанников детсадов, ремонт в которых затянулся, распределили по другим учреждениям. Он отметил, что настолько масштабных проектов по ремонту соцобъектов, на который было выделено более 950 млн руб., в городе еще не было. Председатель общественной палаты Анастасия Власова, согласившись, что объективно дожди помешали закончить ремонт вовремя, тем не менее подчеркнула, что «одних денег для решения большинства городских проблем недостаточно. Нужно еще уметь вовремя и эффективно их распределить и освоить».

27 августа состоялось заседание совета общественной палаты Ижевска. Одним из главных вопросов встречи стали затянувшийся капитальный ремонт в детских садах и школах — по причине непогоды многие учреждения не успевают открыться к началу учебного года. Кроме того, в некоторых из них из-за дождей не успели закрыть разобранную кровлю.

Заместитель главы администрации Ижевска по социальной политике Дмитрий Чистяков, посетивший заседание, сообщил, что детей из ремонтируемых детсадов уже распределили по ближайшим учреждениям. По школам, которые не откроются к 1 сентября, была составлена дорожная карта, расписывающая, в какие учреждения временно перейдут учащиеся. В ближайшее время на сайте администрации Ижевска появится список соцобъектов, закрытых на ремонт, со сроками его проведения.

Господин Чистяков рассказал о проекте «Большой ремонт» по восстановлению 100 соцобъектов. Средства на его реализацию были получены от продажи имущественного комплекса «Ижевских электросетей». Чиновник отметил, что подобных проектов в городе еще не было. «Общий объем финансирования составляет более 950 млн руб. В проекте по ремонту кровель должно принимать участие 84 образовательных учреждения — 51 детсад и 33 школы. Планировалось, что общая сумма этого контракта составит более 560 млн руб. В настоящее время в проекте "Большой ремонт" участвуют шесть школ и 43 детских сада. Остальные объекты перенесены на 2020 год»,— заявил господин Чистяков.

«Большой ремонт» включает в себя ремонт кровель и замену оконных блоков в образовательных учреждениях, капремонт школы №13 и школы юных летчиков, а также создание дополнительных групп в детсадах и перепрофилирование помещений в школах под дополнительные классы. «Это сложнейший проект, который пришлось реализовывать в непростых климатических условиях. Но подрядчики выполняют возложенные на них обязательства. Кое-где есть протечки и повреждения прилегающей территории техникой. Сумма ущерба еще не просчитана, но все нарушения тщательно фиксируются и будет устранены самими подрядчиками. Объекты будут сданы в те сроки, которые мы определили, без переносов»,— подчеркнул представитель администрации Ижевска.

Всего работы осуществляют пять подрядчиков. На каждом объекте работает около 20 человек, а на самых сложных — более 30. Вся работа разделена на четыре этапа. Первый этап завершится до 31 августа — к этому времени отремонтируют три школы и 19 детсадов, до 31 сентября закончат ремонт еще 16 детских садов, до 15 октября —трех школ и трех детсадов, до 31 декабря отремонтируют кровли пяти детсадов.

«Эта ситуация свидетельствует о том, что одних денег для решения большинства городских проблем недостаточно. Нужно еще уметь вовремя и эффективно их распределить и освоить, найти ответственных подрядчиков и проконтролировать их работы. К сожалению, этого не произошло. Хотя надо признать, что объективно повлияла и аномальная погода»,— отметила председатель общественной палаты Ижевска Анастасия Власова.

Так, по данным Удмуртского гидрометцентра, в связи с активными синоптическими процессами в июле часто наблюдались грозы и усиление ветра. Осадки в июле отмечались практически ежедневно. Было четыре случая сильных дождей больше 20 мм. Количество осадков в июле оказалось выше месячной нормы, от 110 до 180%.

Она добавила, что общественная палата взяла возникшую ситуацию под свой контроль.

«Мы видим, что при всех возникших обстоятельствах городские власти делают все возможное, чтобы завершить строительные работы качественно и в срок. Работа с подрядчиками ведется в режиме 24/7. По тем объектам, где ремонты продолжатся и после 1 сентября, разработаны маршрутные листы для распределения детей по ближайшим школам и детским садам. Я и сама, как мама детсадовца, столкнулась с тем, что ремонт в садике затянулся до середины сентября. Мы уже участвуем в объездах, и далее я планирую лично объезжать проблемные объекты и контролировать результаты. Мы подключим и родителей, чтобы через СМИ сообщали в общественную палату о затянувшихся ремонтах»,— пояснила Анастасия Власова.

Сами родители разделились в оценке ситуации с затянувшимися ремонтами в образовательных учреждениях. Часть понимает, что это вынужденные временные неудобства. «Пока, на словах, организован переход в другую школу — по возможности максимально комфортно. А ремонт в нашей школе действительно был необходим срочно. Некоторые кабинеты на четвертом этаже были закрыты и обесточены, так как их заливало. Плюс, как сказала директор, где-то вода попадала даже в электрощитовую»,— рассказала родительница Анжела Макарова.

Некоторые пожаловались на неопределенность и дефицит информации об окончании работ. «Для нас передвинули начало занятий на час — с 8:50 будут начинаться уроки. А многие родители работают с восьми утра. Конечно, для них это проблема. А директор говорит: "Ну что теперь, берите отпуск на это время". Как будто это так просто сделать. Нас же заранее не предупредили о том, что ремонт затягивается, и есть вероятность, что придется ходить в другую школу»,— рассказала одна из родительниц.

Общественники вместе с представителями органов власти намерены проводить объезды, чтобы контролировать качество и своевременное выполнение работ.

Мансур Хузяхметов, Екатерина Ардашева