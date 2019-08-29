«Затерянный в океане рай»

Обозреватель “Коммерсантъ FM” Петр Воронков рассказывает об островах Зеленого Мыса, местной кухне и гостеприимстве.

Республика Кабо-Верде сегодня или острова Зеленого Мыса, как чаще принято называть этот удивительный архипелаг в Атлантическом океане. 10 крупных и восемь островов помельче находятся в 620 км от западного побережья Африки. Острова уникальны тем, что здесь сохранилась первозданная природа, которую чудом не тронула туристическая инфраструктура. Главное, зачем сюда едут люди, — дайвинг (Кабо-Верде входит в мировую пятерку самых интересных для погружений мест), виндсерфинг и спортивная рыбалка.

И, конечно, острова Зеленого Мыса славятся карнавалами и музыкальными фестивалями, многие из которых приходятся как раз на осень. Кстати, острова подарили миру неподражаемую певицу — Сезарию Эвору. Ее часто называли «босоногой дивой», так как на сцену она выходила без обуви — это была своеобразная дань бедности ее детства. Жители затерянного в океане рая, несмотря на то, что действительно небогаты, открыты и гостеприимны. А если вы еще любите музыку и танцы, вас примут как родного.

Теперь немного о кухне. Конечно, основным ее поставщиком является океан — от тунцов до осьминогов и лобстеров. Все блюда островных ресторанов сервируются так, будто ходят туда сплошные Гаргантюа. Одна порция неважно чего заменит вам весь обед целиком. А так обязательно попробуйте красного снеппера в кокосовом молоке, традиционного цыпленка в соусе карри, черепаший суп, суп из плавников акулы. Попробуйте все, но без фанатизма — оно никуда не убежит и не закончится. Просто полный желудок притупляет восприятие. А впечатлений, которые останутся с вами навсегда, на родине Сезарии Эворы, поверьте, очень много.