МВД обещает использовать кондиционеры и отопление при конвоировании заключенных

В МВД РФ утвердили новые стандарты конвоирования подозреваемых и обвиняемых в специальных автомобилях полиции с учетом практики Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Предполагается, что при перевозке будут использоваться кондиционеры, системы отопления и вентиляции, пишет «РИА Новости» со ссылкой на письмо МВД, направленное в ответ на обращение уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова.

По новым стандартам в два раза увеличивается площадь личного пространства на одного человека, улучшается уровень освещенности, высота помещения доводится до среднего роста человека. Также в автомобилях планируют установить поручни.

«МВД РФ с учетом прецедентной практики ЕСПЧ о несоответствии национальных стандартов перевозки лиц, находящихся под стражей, общепризнанным принципам, разработаны и утверждены новые стандарты (условия) перевозки подозреваемых и обвиняемых в специальных автомобилях полиции, в полной мере отвечающие нормам международного права»,— отмечают в МВД.

Борис Титов рассказал «РИА Новости», что к нему продолжают поступать жалобы на отказ конвоя включать кондиционер из-за экономии бензина.

«Люди вынуждены терпеть многочасовую духоту при перевозке. Продолжаются жалобы на освещение и длительность пребывания. Поэтому полагаю, что вопрос рано снимать с повестки, мы продолжим держать его на контроле, будем реагировать на жалобы»,— сказал бизнес-омбудсмен агентству.

Также Борис Титов не смог установить, внедрены ли эти стандарты уже, или пока только разработаны.

Напомним, что сейчас обсуждается законопроект Совета федерации о запрете на использование клеток и «аквариумов» в залах суда. Эксперты и общественники в Мосгорсуде решили, что «железные клетки себя изжили», а стеклянные помещения использовать можно.

Подробнее о законопроекте читайте в материале “Ъ” «Суды выбирают прозрачность».