«Молот-Прикамье» вновь уступил в Альметьевске

«Молот-Прикамье» потерпел второе поражение на традиционном турнире ко Дню работников нефтяной и газовой промышленности в Альметьевске. В поединке с нефтекамским «Торосом» пермский клуб уступил — 1:3. Единственную шайбу у «молотобойцев» забросил Артур Чувиляев.

В первый день соревнований «Молот-Прикамье» потерпел сокрушительное поражение от альметьевского «Нефтяника» — 0:6. Следующим соперником станет «Дизель» из Пензы. Это последний предсезонный турнир для пермского клуба. 6 сентября он стартует в чемпионате ВХЛ матчем на своем льду против курганского «Зауралья».