Количество первоклассников в Свердловской области выросло на 2,7 тыс. человек

В школах Свердловской области в 2019/20 учебном году будут обучаться 504,3 тыс. человек, в том числе 59,5 тыс. первоклассников — на 2,7 тыс. человек больше, чем в прошлом учебном году. Об этом сообщил региональный министр образования и молодежной политики Юрий Биктуганов.

«В 1031 общеобразовательной организации в первую смену будет обучаться более 416 тыс. школьников — 82,5% от общего числа обучающихся в области. Во вторую смену будет учиться 88,2 тыс. человек или 17,5%»,— отметил он на заседании правительства Свердловской области. Во время доклада господин Биктуганов добавил, что на 29 августа работы по подготовке образовательных учреждений завершены. Процедуру приемки прошли более 2,6 тыс. школ.

Губернатор Евгений Куйвашев заявил о необходимости строительства новых образовательных учреждений и реконструкции уже существующих действующих зданий. «За предыдущие три года мы ввели 16,5 тыс. новых мест в школах. С учетом прогнозируемого ежегодного прироста детей примерно на 15 тыс. человек мы обязаны придать динамику школьному строительству»,— заявил он. Недочеты, которые были найдены во время приемки школ губернатор поручил устранить в установленные сроки и поручил следить за этим начальнику ГУ МЧС России по Свердловской области Виктору Теряеву.

Анастасия Реутова