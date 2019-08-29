Кредитный портфель ВТБ в Краснодарском крае превысил 170 млрд рублей

По итогам первого полугодия 2019 года кредитный портфель объединенного бизнеса ВТБ на Кубани вырос на 9% и составил 171 млрд рублей. Портфель привлеченных средств физических и юридических лиц увеличился на 7,5% и достиг 164,8 млрд рублей.

Корпоративный кредитный портфель банка а регионе вырос на восемь процентов и составил 93,2 млрд руб. Большую долю в его структуре занимают кредиты, выданные компаниям сферы торговли (44%), АПК (20%) и строительства (11%).

Розничный портфель вырос на девять процентов до 77,8 млрд руб. Наибольшая доля приходится на ипотеку, она выросла на девять процентов и составила 35,6 млрд руб.

Показали также рост выдача кредитов наличными, автокредитование, жилищные кредиты. Спрос на рефинансирование действующих займов увеличился в три раза.

Объем привлеченных средств юридических лиц на отчетную дату составил 50,1 млрд рублей, увеличившись с начала года на 8%. По итогам двух кварталов 2019 года в ВТБ обслуживается более 13 тыс. клиентов среднего и малого бизнеса региона.

Банк ВТБ также заявил о переходе на цифровые решения для населения и бизнеса. Среди новшеств - личный кабинет заемщика, VR-ипотека, онлайн-оценка квартир, внедрение цифровых офисов и другие услуги.

Елена Рыжкова