ГК «Черкизово» оценила вложения в проекты в Липецкой области в 22 млрд рублей

Группа «Черкизово» намерена вложить в проекты в Липецкой области более 22 млрд руб. до 2023 года, сообщила пресс-служба холдинга по итогам презентации полномочному представителю президента РФ в ЦФО Игорю Щеголеву и врио губернатора Игорю Артамонову. Ключевым проектом «Черкизово» должен стать завод по переработке сои за 6 млрд руб., запуск которого анонсирован на 2022 год. Мощности переработки предприятия составят до 1,5 тыс. т бобов в сутки, что должно позволить выпускать 350 тыс. т соевого шрота в год. Кроме того, анонсировано возведение комбикормового завода мощностью 60 т в час и элеватора емкостью свыше 200 тыс. т зерна. Инвестиции в эти объекты оцениваются в 5,9 млрд руб. Также в регионе группой планируется построить свиноводческий комплекс стоимостью 8,8 млрд руб. производственной мощностью 55 тыс. т свинины в живом весе в год. Инвестиции в реконструкцию действующих птицеводческих площадок общей производственной мощностью 44,5 тыс. т в год анонсированы на уровне 1,4 млрд руб. За последние 10 лет общий размер вложений группы в проекты в Липецкой области достигли 24 млрд руб., из которых 8,2 млрд руб. пришлись на 2018-й.

Ранее ООО «Черкизово-Свиноводство», зарегистрированное в Липецкой области, получило от Альфа-банка 15,4 млрд руб. (с учетом процентов — 20 млрд руб.) для строительства и реконструкции свинокомплексов, а также приобретения оборудования и племенной продукции.

Подробнее об инвестиционных планах «Черкизово» в интервью гендиректора группы Сергея Михайлова «“У нас нет задачи просто производить мясо”».

Ирина Лобанова