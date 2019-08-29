Бюджет Нижегородской области увеличили почти на 3,3 млрд рублей

Депутаты законодательного собрания Нижегородской области приняли очередные поправки в бюджет региона на 2019 год. Как сообщает пресс-служба парламента, доходная и расходная части бюджета увеличиваются каждая почти на 3,3 млрд руб. до 174,8 млрд руб. и 185,7 млрд. руб. соответственно. Дефицит вырастает на 4,3 млн руб. до 10,9 млрд руб.

Налоговые доходы увеличены на 2,5 млрд руб. Объем безвозмездных поступлений из федерального бюджета вырос на 1,27 млрд руб., дополнительные средства направят, в частности, на увеличение расходов дорожного фонда (876 млн руб.), увеличение резервного фонда правительства для оказания помощи муниципалитетам (580 млн. руб.), обеспечение деятельности Фонда поддержки агропромышленного комплекса (200 млн. руб.) и другие преимущественно социальные статьи.

Анастасия Еремина