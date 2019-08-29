С управления ЖКХ Пензы взыскано 30 тыс. руб. в пользу травмированного ребенка

Жительница Пензы взыскала с управления жилищно-коммунального хозяйства города 30 тыс. руб. за в пользу травмированного бетонной плитой ребенка. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Установлено, что в декабре 2017 года девятилетний сын истицы получил перелом трех пальцев ноги во время прогулки по площади Ленина – на него упала часть подпорной стенки. Суд первой инстанции исходил из того, что вред здоровью ребенка причинен по вине администрации Пензы, которая, как собственник каменного ограждения, не приняла мер к его содержанию. Прокурор Ленинского района обжаловал решение суд в связи с необходимостью признания надлежащим ответчиком управления ЖКХ.

Иван Сергеев