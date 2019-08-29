Начались предварительные слушания по делу экс-главы РКЦ «Прогресс»

В Кировском районном суде в четверг прошло первое заседание по делу бывшего гендиректора ОАО «РКЦ ''Прогресс''» Александра Кирилина. Помимо злоупотребления полномочиями, которое вменялось ему ранее, бывший топ-менеджер предприятия обвиняется также в присвоении имущества. В уголовном деле речь идет не только об инициированной экс-главой ОАО «РКЦ ''Прогресс''» сделке по поставке гидравлического пресса по завышенной стоимости, по версии следствия, нанесшей заводу ущерб в 125 млн руб., но и растрате 745 тыс. руб. на командировки подчиненных, а также хищении более 3,5 млн руб.

Первое заседание прошло в закрытом режиме: это были предварительные слушания. Стороны заявили ходатайства. Процесс ведет судья Илья Родомакин.

Ранее Самарский райсуд по ходатайству СКР отстранил Александра Кирилина от должности гендиректора ракетно-космического предприятия. Впоследствии бывший топ-менеджер пытался через суд добиться выплаты ему компенсации в размере трех ежемесячных заработков, предусмотренной трудовым договором, а также доплаты за секретность и других выплат на сумму более 3,6 млн руб. Не устроил Александра Кирилина и сам повод для отставки, которая была связана с возбуждением в отношении его уголовного дела. Но суд постановил, что решение совета директоров АО «РКЦ ''Прогресс''» является обоснованным.

Георгий Портнов