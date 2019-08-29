Депутаты просят присвоить Челябинску звание «города трудовой воинской славы»

Депутаты регионального заксобрания выступили с законодательной инициативой о присвоении Челябинску звания «город трудовой воинской славы». С такой просьбой к Госдуме областной парламент уже обращался в 2008 году, но она была отклонена.

В этот раз депутаты из Челябинской области будут инициировать создание нового звания для городов совместно с депутатами Госсовета Удмуртии. Проект закона предусматривает, что звание «город трудовой воинской славы» будет присваиваться городам России, на территории которых во время Великой Отечественной войны работали оборонные промышленные предприятия. Звание будет присваиваться указом президента РФ по ходатайству субъектов страны.