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«Зенит» взял в аренду 18-летнего полузащитника «Ахмата»

Футбольные клубы «Зенит» и «Ахмат» достигли договоренности о переходе в петербургскую команду 18-летнего полузащитника Владимира Хубулова. Соглашение об аренде игрока рассчитано до конца сезона, сообщили в пресс-службе ФК «Зенит».

Владимир Хубулов родился 2 марта 2001 года во Владикавказе. Начинал футбольный путь в местном ДЮСШ «Спартак», проходил стажировку в академии «Краснодара», а в прошлом году присоединился к грозненскому «Ахмату». В молодежном первенстве России Хубулов провел 29 матчей, забив в них четыре мяча.

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