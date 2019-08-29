Залог стабильного успеха

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В современном быстроменяющемся мире успешность бизнеса во многом зависит от быстроты реакции менеджеров компаний на изменения и правильного выбора инструментов, позволяющих ускорить движение к цели.

Когда стандартные решения уже не гарантируют требуемый результат в условиях нестабильных рынков, использование компанией продуктов глобальных рынков Сбербанка создаст ей дополнительные преимущества перед конкурентами, утверждает заместитель управляющего Курским отделением ПАО Сбербанк Олег Германов.

— В условиях волатильной динамики курсов валют и ставок на российских биржах перед бизнесом остро стоит вопрос хеджирования рисков. Может ли Сбербанк предложить свои решения этого вопроса?

— У нас есть достаточно широкий спектр производных финансовых инструментов, позволяющих застраховать различные риски, снизить стоимость привлечения кредитных средств и повысить доходность размещения свободных денежных средств.

Любая организация может защитить свой бизнес от негативного укрепления или ослабления одной валюты по отношению к другой путем использования таких инструментов хеджирования, как валютный форвард или опцион, валютный коллар, колл спрэд/пут спред и так далее.

Риск негативного изменения процентных ставок, ведущий к увеличению стоимости заимствований, эффективно нивелируется процентными свопами, опционами КЭП на процентную ставку, стратегией процентный коллар.

Несмотря на то, что «мягкая» риторика Центрального Банка в последние месяцы свидетельствует о признании регулятором отсутствия рисков для макроэкономической стабильности от снижения ключевой ставки, в текущей реальности внешние рынки и геополитика могут в любой момент преподнести негативные сюрпризы.

В связи с этим, особой популярностью пользуются опционы КЭП с барьерным отменительным условием. В целях хеджирования риска роста ключевой ставки компания покупает опцион КЭП с ограничением на весь срок кредита, выбирая для себя приемлемые значения коридора. Таким образом происходит защита до уровня барьера и сохраняется возможность участия в снижении ключевой ставки. Опционная премия уплачивается единовременно или равномерно по мере уплаты процентных платежей.

Размещение средств в бивалютный депозит позволит получить компании повышенную доходность в обмен на право банка выбирать валюту возврата номинала. Для этих же целей Сбербанк предлагает использовать валютный своп или репо.

— Какие из перечисленных инструментов хеджирования рисков наиболее популярны и перспективны в Курской области?

— Прежде всего, агрохеджирование. Как известно, цена сельхозпродукции в любой стране сильно зависит и от погодных условий, и от того, насколько хорошим будет урожай. Поэтому в период посевной кампании очень сложно предугадать, какой будет стоимость, например, пшеницы осенью. Хеджирование применяется при бюджетировании на будущие периоды, согласовании долгосрочных контрактов и наличии риска изменения цен на сырье.

Сбербанк формирует индивидуальные решения как для производителей, так и для переработчиков, экспортеров и потребителей. Если говорить о базовых активах широкого спектра используемых деривативных инструментов, то в текущий момент это: пшеница, соевый шрот, соевое масло, соевые бобы, кофе Арабика и Робуста, кукуруза, какао, рапс, сахар №11.

Кроме того, следует отметить, что хеджируемым может быть не только конкретный товар, но и финансовые активы как уже имеющиеся, так и планируемые к приобретению или продаже.

Основной задачей Сбербанка является, прежде всего, минимизация рисков, возникающих в процессе деятельности организаций, и предложение эффективных способов управления ликвидностью. А долгосрочное взаимное сотрудничество - залог стабильного успеха компаний при достижении своих важных жизненных целей.