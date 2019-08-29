Затраты на подготовку к отопительному сезону в Прикамье выросли на 17%

Затраты на подготовку к отопительному сезону в Пермском крае оцениваются в 1,8 млрд руб., что на 17% превышает объемы финансирования прошлого года. Такие цифры привел на заседании правительства губернатор Максим Решетников. Средства направляются на проверку состояния, ремонт и модернизацию более 27 тыс. многоквартирных домов, 5 тыс. объектов социальной сферы. Проверке подвергаются более 1,4 тыс. котельных и 64 тыс. км коммунальных сетей.

По данным министерства ЖКХ и благоустройства, в большинстве муниципалитетов подготовка идет по графику. Из 4942 социальных учреждений к зиме готовы 4360 (88%). Школы региона готовы полностью. Семь проблемных муниципалитетов находятся на контроле краевых властей. В пяти из них: Александровском районе, Губахинском, Чусовском, Краснокамском городских округах и Кизеле,— введен режим повышенной готовности, им оказывается финансовая помощь. Кизел и Александровск получат по 14,5 млн руб. из резервного фонда.