Голливудское образование

Известный американский актёр Мэтью Макконахи с сентября этого года будет преподавать в Техасском университете в Остине. Новоиспеченный профессор устроился на факультет радио и телевидения.
По сообщению The Hollywood Reporter, актёр был приглашенным инструктором в студенческом лагере этого ВУЗа в Остине в 2015 году и вот получил повышение за «выдающуюся работу учителя и наставника». Напомним, степень доктора кино Макконахи защитил в 1993 году. Мэттью Макконахи — обладатель «Оскара» за роль Рона Вудруфа в картине «Далласский клуб покупателей». За его плечами — работы более в 50 кинокартинах.
Макконахи будет читать лекции для студентов сценарного факультета колледжа коммуникаций уже этой осенью. Актер сам разработал специальную программу, по которой пойдет обучение в первом полугодии.
Мэтью Макконахи — не единственная популярная голливудская персона, которая удостаивалась звания профессора университета. Менее года назад такое же звание было присвоено Стивену Болдуину в Киевском университете культуры.