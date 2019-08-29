Голливудское образование

Известный американский актёр Мэтью Макконахи с сентября этого года будет преподавать в Техасском университете в Остине. Новоиспеченный профессор устроился на факультет радио и телевидения.

По сообщению The Hollywood Reporter, актёр был приглашенным инструктором в студенческом лагере этого ВУЗа в Остине в 2015 году и вот получил повышение за «выдающуюся работу учителя и наставника». Напомним, степень доктора кино Макконахи защитил в 1993 году. Мэттью Макконахи — обладатель «Оскара» за роль Рона Вудруфа в картине «Далласский клуб покупателей». За его плечами — работы более в 50 кинокартинах.

Согласно заявлению руководства университета, актёра здесь очень уважают за то, что он «готов работать со студентами за пределами аудитории».

Макконахи будет читать лекции для студентов сценарного факультета колледжа коммуникаций уже этой осенью. Актер сам разработал специальную программу, по которой пойдет обучение в первом полугодии.

Мэтью Макконахи — не единственная популярная голливудская персона, которая удостаивалась звания профессора университета. Менее года назад такое же звание было присвоено Стивену Болдуину в Киевском университете культуры.