Прокатная десятка

29 августа в прокат вышел ряд кинокартин, среди которых российская драма «В Кейптаунском порту», арт-хоррор «Коко-ди Коко-да», байопик создателя спорткара DeLorean «Тачка на миллион» и другие. Что посмотреть в кино на выходных — в подборке “Ъ”.
Кинокритик Михаил Трофименков: «Прихотливая матрица фильма не претенциозный авторский произвол. Велединский (по первой специальности он недаром корабел) выстроил его, рассчитав прочность конструкции, приноровив к прихотям океана, заложив в чертежи свою философскую утопию. Прежде всего она гласит, что сама Земля — корабль, населенный моряками, лихими людьми, актерами и ангелами, плывущий по волнам космоса».
Подробнее о фильме — в материале “Ъ-Weekend” «Ботик добра»
Кинокритик Юлия Шагельман: «Фильм больше всего похож на уютную британскую сериальную продукцию того толка, которую так ценят любители увитых плющом домиков, чаепитий, твида и культурных разговоров. Война, оккупация, голод и даже концлагеря для авторов — не более чем виньетки, вплетенные в знакомый узор, который должен приносить тихую интеллигентную радость и ни в коем случае ничем не беспокоить».
Подробнее о фильме — в материале “Ъ” «Жлобная книжность»
Кинокритик Ксения Рождественская: «Фантасмагорический арт-хоррор о депрессии из конкурсной программы фестиваля “Сандэнс”. “Коко-ди Коко-да” — это “Забавные игры” Ханеке, помноженные на “День сурка”, снятые одновременно с детской жестокостью Гондри и хирургической отстраненностью фон Триера».
Подробнее о фильме — в материале “Ъ-Weekend” «Тавтология смерти»
Кинокритик Михаил Трофименков: «Фильм, взявший гран-при “Кинотавра” и победивший на фестивале в Карловых Варах. Режиссер-дебютант Борис Акопов сумел вместить в эту простую, как дворовый шансон, криминальную мелодраму опыт и перестроечного кино, и кинематографа “лихих 1990-х”».
Подробнее о фильме — в материале “Ъ-Weekend” «Быка за язык» и интервью “Ъ-Стиль” режиссера Бориса Акопова
Кинокритик Юлия Шагельман: «К 2027 году Бразилия сильно изменилась. Главное событие здесь теперь не карнавал, а “праздник божественной любви” — огромная дискотека, на которой множество людей, двигаясь под гипнотические электронные ритмы, выражает таким образом свою любовь к Господу. Пообщаться с ним можно и более приватно в любой удобный момент: для этого установлены специальные кабинки “автоисповеди”, где свою порцию благодати получают не выходя из машины, как гамбургер в окошке фастфуда (правда, на тайну исповеди рассчитывать не стоит — о грехах, которые священники сочтут “непростительными”, они должны сообщать в Центр контроля веры)».
Подробнее о фильме — в материале “Ъ” «Карнавал устал»
Обозреватель Андрей Плахов: «Фильмом “Однажды в Голливуде” Квентин Тарантино больше не изобретает кино будущего, но продолжает переиначивать историю кино прошлого. Герои картины носятся на винтажных авто под звуки Deep Purple, на виллах идет круглосуточная гульба, а в округе, на загородных ранчо, кучкуется небезобидная хипня — зловещие зомби из голливудского подполья, которые в один прекрасный день выйдут на белый свет. Финал разыгрывается в тот роковой день 8 августа 1969 года, когда девушками-сектантками “сатаны Мэнсона” на голливудской вилле была убита беременная на девятом месяце молодая актриса Шарон Тейт, жена Романа Полански. Но это почти все, что Тарантино разрешает сообщить неискушенным зрителям».
Подробнее о фильме — в материале “Ъ” «Фабрикант грез»