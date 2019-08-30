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Фото: Капелла Фильм

Прокатная десятка

Что посмотреть в кино на выходных 31 августа—1 сентября

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29 августа в прокат вышел ряд кинокартин, среди которых российская драма «В Кейптаунском порту», арт-хоррор «Коко-ди Коко-да», байопик создателя спорткара DeLorean «Тачка на миллион» и другие. Что посмотреть в кино на выходных — в подборке “Ъ”.


В Кейптаунском порту
Тачка на миллион
Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков
Маленькие секреты большой компании
Коко-ди Коко-да
Бык
Капкан
UglyDolls. Куклы с характером
Божественная любовь
Однажды в… Голливуде
В Кейптаунском порту (2019)

В Кейптаунском порту

Режиссер: Александр Велединский
В ролях: Евгений Ткачук, Владимир Стеклов, Александр Робак, Юрий Кузнецов
Жанр: драма / Россия / 107 мин.
В прокате: с 29 августа

Кинокритик Михаил Трофименков: «Прихотливая матрица фильма не претенциозный авторский произвол. Велединский (по первой специальности он недаром корабел) выстроил его, рассчитав прочность конструкции, приноровив к прихотям океана, заложив в чертежи свою философскую утопию. Прежде всего она гласит, что сама Земля — корабль, населенный моряками, лихими людьми, актерами и ангелами, плывущий по волнам космоса».

Подробнее о фильме — в материале “Ъ-Weekend” «Ботик добра»

Тачка на миллион (Driven, 2018)

Тачка на миллион

Режиссер: Ник Хэммет
В ролях: Джейсон Судейкис, Ли Пейс, Кори Столл, Джуди Грир
Жанр: биография, драма, комедия / Пуэрто Рико, Великобритания, США / 108 мин.
В прокате: с 29 августа
Обзор “Ъ-Weekend”: «Байопик Джона Делореана, автомобильного конструктора и создателя легендарного спорткара DeLorean DMC-12, на котором герои фильма “Назад в будущее” (1985) путешествуют во времени. Правда, производство спорткаров к моменту выхода фильма уже было свернуто (всего было выпущено 8,5 тыс. экземпляров), а сам Делореан в 1982 году предстал перед судом по обвинению в торговле наркотиками — именно вокруг этого эпизода и строится фильм Ника Хэммета, закрывавший в прошлом году Венецианский кинофестиваль».
Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков (The Guernsey Literary and Potato Peel Pie Society, 2018)

Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков

Режиссер: Майк Ньюэлл
В ролях: Лили Джеймс, Михиль Хаусман
Жанр: мелодрама / Великобритания, Франция, США / 124 мин.
В прокате: с 29 августа

Кинокритик Юлия Шагельман: «Фильм больше всего похож на уютную британскую сериальную продукцию того толка, которую так ценят любители увитых плющом домиков, чаепитий, твида и культурных разговоров. Война, оккупация, голод и даже концлагеря для авторов — не более чем виньетки, вплетенные в знакомый узор, который должен приносить тихую интеллигентную радость и ни в коем случае ничем не беспокоить».

Подробнее о фильме — в материале “Ъ” «Жлобная книжность»

Маленькие секреты большой компании (Nous finirons ensemble, 2019)

Маленькие секреты большой компании

Режиссер: Гийом Кане
В ролях: Франсуа Клюзе, Марион Котийяр
Жанр: драма, комедия / Франция, Бельгия / 135 мин.
В прокате: с 29 августа
Обзор “Ъ-Weekend”: «Сиквел фильма актера и режиссера Гийома Кане “Маленькие секреты” (2010), французской разговорной трагикомедии из жизни нынешней буржуазии. Спустя семь лет после событий первого фильма та же компания друзей встречается на все той же вилле своего приятеля Макса Кантара (Франсуа Клюзе), но на этот раз проникает туда тайно, чтобы устроить хозяину сюрприз на 60-летие. Всегда успешный Макс переживает финансовый и возрастной кризис и гостей явно не ждет, что не мешает героям удобно расположиться в доме и почти два с половиной часа бурно выяснять отношения».
Коко-ди Коко-да (Koko-di Koko-da, 2019)

Коко-ди Коко-да

Режиссер: Йоханнес Нюхольм
В ролях: Петер Белли, Лейф Эдлунд Йоханссон, Ильва Галлон
Жанр: хоррор / Швеция, Дания / 86 мин.
Слоган: «Давайте поиграем?»

Кинокритик Ксения Рождественская: «Фантасмагорический арт-хоррор о депрессии из конкурсной программы фестиваля “Сандэнс”. “Коко-ди Коко-да” — это “Забавные игры” Ханеке, помноженные на “День сурка”, снятые одновременно с детской жестокостью Гондри и хирургической отстраненностью фон Триера».

Подробнее о фильме — в материале “Ъ-Weekend” «Тавтология смерти»

Бык (2019)

Бык

Режиссер: Борис Акопов
В ролях: Юрий Борисов, Стася Милославская
Жанр: драма / Россия / 99 мин.
В прокате: с 22 августа

Кинокритик Михаил Трофименков: «Фильм, взявший гран-при “Кинотавра” и победивший на фестивале в Карловых Варах. Режиссер-дебютант Борис Акопов сумел вместить в эту простую, как дворовый шансон, криминальную мелодраму опыт и перестроечного кино, и кинематографа “лихих 1990-х”».

Подробнее о фильме — в материале “Ъ-Weekend” «Быка за язык» и интервью “Ъ-Стиль” режиссера Бориса Акопова

Капкан (Crawl, 2019)

Капкан

Режиссер: Александр Ажа
В ролях: Кая Скоделарио, Барри Пеппер, Морфидд Кларк
Жанр: хоррор, боевик, триллер / США, Франция, Сербия / 87 мин.
В прокате: с 22 августа
Обзор “Ъ-Weekend”: «Новый фильм французского хоррормейкера-синефила Александра Ажа, выходца из кинематографический семьи (отец — режиссер, мать — кинокритик), прославившегося ремейками классики жанра — “У холмов есть глаза” (2006) и “Пираньи 3D” (2011). “Капкан” снят по оригинальному сценарию и является редким гибридом “Челюстей” и фильма-катастрофы: в то время как на Флориду надвигается мощнейший ураган, отец и дочь оказываются запертыми в подвале дома, который по неведомой причине делят с гигантским аллигатором, блокирующим путь к отступлению».
UglyDolls. Куклы с характером (UglyDolls, 2019)

UglyDolls. Куклы с характером

Режиссер: Келли Эсбери
Жанр: анимационный, фэнтези, комедия / Китай, Канада, США / 87 мин.
Слоган: «Милота — страшная сила!»
В прокате: с 22 августа
Обзор “Ъ-Weekend": «Давным-давно анонсированное превращение плюшевых игрушек Uglydoll в героев полнометражного мультфильма наконец состоялось. И судя по именам создателей — режиссера Келли Эсбери (“Шрек-2”, “Гномео и Джульетта”) и Роберта Родригеса в качестве сопродюсера и соавтора сценария, кажется, это заявка на новую франшизу. Но что бы ни имели в виду в 2001 году создатели на лицо ужасных и добрых внутри первых плюшевых монстриков, в эпоху бодипозитива косолапостью и кривозубостью можно поразить разве только обитателей Института совершенства, куда случайно попадают незадачливые жители Агливилля».
Божественная любовь (Divino Amor, 2019)

Божественная любовь

Режиссер: Габриэл Маскару
В ролях: Дира Паис, Жулиу Мачаду
Жанр: драма / Бразилия, Уругвай, Дания, Норвегия, Чили, Швеция / 101 мин.
Слоган: «Больше, чем секта»
В прокате: с 22 августа

Кинокритик Юлия Шагельман: «К 2027 году Бразилия сильно изменилась. Главное событие здесь теперь не карнавал, а “праздник божественной любви” — огромная дискотека, на которой множество людей, двигаясь под гипнотические электронные ритмы, выражает таким образом свою любовь к Господу. Пообщаться с ним можно и более приватно в любой удобный момент: для этого установлены специальные кабинки “автоисповеди”, где свою порцию благодати получают не выходя из машины, как гамбургер в окошке фастфуда (правда, на тайну исповеди рассчитывать не стоит — о грехах, которые священники сочтут “непростительными”, они должны сообщать в Центр контроля веры)».

Подробнее о фильме — в материале “Ъ” «Карнавал устал»

Однажды в… Голливуде (Once Upon a Time ... in Hollywood, 2019)

Однажды в… Голливуде

Режиссер: Квентин Тарантино
В ролях: Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт, Марго Роби, Эмиль Хирш
Жанр: драма, комедия / Великобритания, США, Китай / 161 мин.
В прокате: с 8 августа

Обозреватель Андрей Плахов: «Фильмом “Однажды в Голливуде” Квентин Тарантино больше не изобретает кино будущего, но продолжает переиначивать историю кино прошлого. Герои картины носятся на винтажных авто под звуки Deep Purple, на виллах идет круглосуточная гульба, а в округе, на загородных ранчо, кучкуется небезобидная хипня — зловещие зомби из голливудского подполья, которые в один прекрасный день выйдут на белый свет. Финал разыгрывается в тот роковой день 8 августа 1969 года, когда девушками-сектантками “сатаны Мэнсона” на голливудской вилле была убита беременная на девятом месяце молодая актриса Шарон Тейт, жена Романа Полански. Но это почти все, что Тарантино разрешает сообщить неискушенным зрителям».

Подробнее о фильме — в материале “Ъ” «Фабрикант грез»

Из чего состоит кинематограф Квентина Тарантино

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