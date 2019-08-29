«Экостройресурс» собрал 319,74 тыс. тонн мусора за второй квартал

Региональный оператор по обращению с ТКО ООО «Экостройресурс» собрал за второй квартал 319,74 тыс. тонн отходов в муниципалитетах Самарской области. Об этом стало известно на рабочем совещании комитета по МСУ губернской думы.

Из собранного мусора на захоронение поступило 312,71 тыс. тонн ТКО, на обработку – 70,302 тыс. тонн, на утилизацию – 7,03 тыс. тонн.

«В настоящее время министерством проводится проверка отчетности регоператора за второй квартал. В связи с чем, для подготовки информации о количестве ТКО, транспортированных на полигоны регоператором, за период март-июнь 2019 требуется дополнительное время»,– отмечает министерство энергетики и ЖКХ.

За первый квартал 2019 года в регионе было собрано 207,3 тыс. тонн отходов. Всего по итогам первого полугодия 2019 года регоператором собрано и транспортировано ТКО в объеме 527,061 тыс. тонн, передано на обработку 129,733 тыс. тонн, на утилизацию – 12,973 тыс. тонн и передано для размещения на полигоны – 514,088 тыс. тонн.

Ани Айвазян