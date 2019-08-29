В Югре в первый класс пойдут порядка 27 тысяч детей

По данным департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, в школах региона в наступающем учебном году будет учиться 224,82 тыс. человек, из них 26,889 тыс. – первоклассники (на 5% больше, чем годом ранее). В одну смену будут учиться 77,8% югорских школьников. Односменный режим работы организован в школах Покачи, Белоярского, Нижневартовского и Ханты-Мансийского районов. На подготовку к новому учебному году направлено более 1 млрд руб., в том числе, на антитеррористическую оснащенность, текущий ремонт и устранение предписаний контролирующих органов.

В департаменте рассказали, что в 18 муниципалитетах для доставки детей до места учебы будут использованы школьные автобусы по регулярным маршрутам. В ряде муниципалитетов перевозка будет организована автобусами, находящимися на балансе образовательных организаций и автотранспортных предприятий. «В 2019 году в автономном округе дополнительно приобретено пять школьных автобусов для перевозки детей в Когалыме, Ханты-Мансийске, Октябрьском, Белоярском и Нефтеюганском районах»,— добавили в ведомстве.

До конца 2019 года в рамках национального проекта «Образование» будет завершено строительство нескольких образовательных учреждений: школа на 300 мест в поселке Высокий и четыре комплекса «школа-детский сад» в Сургуте, Пыть-Яхе и Ханты-Мансийском районе, рассчитанных в общем счете на 550 учащихся и 580 воспитанников. К 2025 году в Югре планируется построить еще 45 объектов на 32 тыс. мест.