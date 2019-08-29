В Краснодарском крае увеличилось количество нотариусов

Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края пересмотрели пределы нотариальных округов в регионе. Благодаря внесенным изменениям в краевое законодательство количество должностей нотариусов увеличилось в Краснодаре, Абинском, Белоглинском, Крыловском, Приморско-Ахтарском и Щербиновском районах.

Как ранее сообщал “Ъ-Юг”, в 2016 году краевой закон «Об определении пределов нотариальных округов и количества нотариусов в округе» сократил общее количество нотариусов на Кубани с 272-х специалистов до 244-х. Наибольшему сокращению подвергся Краснодарский нотариальный округ, где вместо 72 нотариусов право на оказание услуг стали иметь лишь 47 специалистов. В настоящее время, согласно данным Нотариальной палаты Краснодарского края, в регионе осуществляют деятельность 285 нотариусов.

Помимо этого, краевые парламентарии в текущем году уточнили порядок оказания бесплатной юридической помощи отдельным категориям граждан и определили условия оказания юридической помощи в труднодоступных и малонаселенных местностях региона. По словам спикера ЗСК Юрия Бурлачко, для определенных категорий людей доступ к правовым знаниям должен быть облегчен. «Жители отдаленных поселений, те, кто пострадал от стихии, инвалиды и пенсионеры, люди, желающие принять на усыновление в семью ребенка, оставшегося без попечения, – все они должны иметь возможность получить квалифицированную правовую консультацию и поддержку», – заявил председатель краевого парламента.

Василий Хитрых