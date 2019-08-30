Научные совещания по сыпному тифу открыты для всех

Суровая действительность, которой уже второй год живет страна, не снимает с очереди вопроса о сыпном тифе. Еще в прошлом году было устроено несколько научных совещаний, где перед аудиторией было изложено все то новое, что в этом вопросе принесла наука.

Сыпной тиф, несмотря на свою многолетнюю давность, до сих пор еще недостаточно изучен. Зная кое-что о способах распространения его, о роли вшей, мы не знаем еще возбудителя сыпного тифа, что лишает нас твердой опоры в разрешении многих вопросов практического значения, в том числе вопроса о способах предохранения и лечебных прививках.

Бороться с таким сильным и коварным врагом, как сыпной тиф, можно только во всеоружии знания. В настоящее время намечен целый цикл собраний, чтобы дать возможность всем ученым и врачам, работающим в этой области, поделиться результатами их работ. Собрания эти устраиваются регулярно по вторникам в Доме санитарного просвещения Наркомздрава.

Первое из этих собраний было посвящено докладу профессора Марциновского и докторов Г. В. Эпштейна и И. Л. Кричевского о возбудителе сыпного тифа, над обнаружением которого второй год работают докладчики.

Евгений Иванович Марциновский является главным авторитетом в этой области науки. Выпускник медицинского факультета Московского университета, он работал врачом-бактериологом в Больнице императора Павла, читал лекции по бактериологии в высших учебных заведениях. В годы империалистической войны он занимался организацией медотрядов по борьбе с инфекционными заболеваниями на фронте. В настоящее время Е. И. Марциновский — директор Центрального бактериологического института в Москве.

Следующие собрания, организованные Наркомздравом, будут посвящены клинике сыпного тифа, лечению, прививкам, санитарным мероприятиям при сыпном тифе.

Чуть ли не впервые в России медицинская наука вышла из тишины лабораторий, за стены университетских аудиторий. Она переносится в учреждение, двери которого широко открыты для каждого рабочего и красноармейца. Опыт первого собрания показал, что интерес к чистой науке совсем не так чужд рабочим и красноармейцам, как это думали представители академической науки. Посетители жадно впитывали знания, которые до сих пор лишь малыми крупицами доставались трудящимся массам.

Об инициативе Наркомздрава сообщила газета «Известия» 13 декабря 1919 года.

Материал подготовил Алексей Алексеев